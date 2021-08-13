 

У Кивы конфискуют доход от жомовой ямы, “Талибан” контролирует уже 18 столиц провинций в Афганистане. Главное за день

13.08.2021, 22:42, Новости дня
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Инцидент с Беленюком

Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады в Токио и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления. Он отметил, что с ним все в порядке.

Полиция по факту нападения на спортсмена и нардепа начала расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сынов Украины”.

Ситуация в Афганистане

Группировка “Талибан” 13 августа захватила столицы шести афганских провинций через несколько часов после захвата городов Герат и Кандагар. На данный момент талибы контролируют 18 столиц провинций из 34 в Афганистане.

Associated Press написало, что столица Афганистана пока не находится под прямой угрозой, однако “Талибан” сражается с правительственными войсками примерно в 80 км от Кабула.

МИД запустил сайт Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 августа во время брифинга в Киеве сообщил о начале работы официального сайта Крымской платформы. Страницу на украинском языке можно открыть по ссылке: crimea-platform.org.

Число стран – участниц Крымской платформы достигло 42, сообщил министр.

У Кивы конфискуют доходы от жомовой ямы

Высший антикоррупционный суд 13 августа взыскал у нардепа фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Ильи Кивы 1,25 млн грн в пользу государства как необоснованный доход.

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании “Сиквел”. Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы.

В Молдове направили в суд дело против одного из обвиняемых в похищении Чауса

Генпрокуратура Молдовы направила в суд первый обвинительный акт в рамках расследования похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Подозреваемый – гражданин Молдовы – был задержан “по горячим следам” молдавскими правоохранителями. Ему 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе, а позже работал в Украине охранником.

Китай отверг просьбу ВОЗ о новом расследовании происхождения COVID-19

Власти Китая отвергли призыв Всемирной организации здравоохранения к возобновлению расследования происхождения вируса SARS-CoV-2.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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