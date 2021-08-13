 

Археологи нашли в Индии уникальный кинжал

13.08.2021, 22:40, Новости дня
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В сети появилось сообщение об уникальной археологической находки в штате Тамил Наду (Индия). Речь идет о кинжале, которому, по предварительным данным, около двух с половиной тысяч лет.

Ученые отмечают, что данный клинок изготовлен мастерами, жившими во времена цивилизации Килади. Длина лезвия составляет сорок сантиметров, хотя оно сломано и сильно поржавело.

Ученые также хотели бы установить, кому именно принадлежал кинжал. Ведь нашли его в погребальной урне вместе с останками человека, который, вероятнее всего, был его владельцев. Также во время раскопок обнаружены и другие ценные артефакты, которые помогут получить новые знания о древней эпохе. Исследования и раскопки продолжаются.



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