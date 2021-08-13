Потепление воды в океанах приведет к исчезновению многих видов рыб

По словам ученых, сельдь, анчоусы и сардины, которых мы привыкли видеть у себя на столе, могут полностью исчезнуть в процессе глобального потепления. Повышение температуры воды в Мировом океане приведет к вымиранию многих видов.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Чили, которые исследовали данную проблему.

Разумеется, рыба, как и другие живые организмы, попробуют адаптироваться к новым условиям, говорят ученые. Скорее всего, это приведет к уменьшению размеров. Если это произойдет, рыба не сможет мигрировать на большие расстояния, находить лучшее место для обитания и нереста. Таким образом, вымирание может произойти за относительно короткий срок. Этот процесс вряд ли растянется на столетия.