 

Мнение: Ведомство и не собиралось выполнять вакцинаторскую дурь

13.08.2021, 22:28, Разное
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Очередная ожидаемая попятная одного из ведомств.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Всего на сайте Министерства образования и науки РФ указано 252 подведомственных вуза во всех округах и регионах.

Нет сомнений, что большинство студентов и так не собиралось и не собирается вакцинироваться.

С этим отказом от обязательной вакцинации попало в огласку уже не первое ведомство. Кто-то сомневался, что мероприятие, не поддерживаемое абсолютным большинством населения, не будет поддержано и в абсолютном большинстве ведомств?

Ума и здоровья.

Источник: Достало



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