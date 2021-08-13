Мнение: Последняя кампания маршала Дустума

На тему вопросов, где Дустум.

Дустум пока что находится в провинции Балх, где возглавляет оставшиеся лояльными Кабулы силы, имея полномочия на ведение кампании в Северном Афганистане.

Из крупных городов он контролирует только Мазари-Шариф, к которому подбирается Талибан. Родной город Дустума и его маршальский мундир ранее были захвачены талибами.

С учетом происходящего, мы скорее всего будем наблюдать последнюю военную кампанию Дустума, после которой он будет либо убит, либо бежит за границу.



Вылет Дустума из Кабула на север страны. 10 августа

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Вместе с ним летело подкрепление из лояльных Дустуму людей. Судя по фото и полупустому салону лайнера, их не очень много.

Перед вылетом Дустум обещал очистить север страны от боевиков Талибана.



По прилету, на пресс-конференции с участием командующего войсками в Мазари-Шарифе, Дустум заявил, что Мазари-Шариф это ворота в Афганистан и их надо защищать.

А между тем во дворце Дустума – https://twitter.com/RichardHanania/status/1425984326370426880



Военная обстановка к обеду 13 августа.

PS. И насчет устанавливаемых в Афганистане законов шариата. В Герате они начали действовать уже спустя сутки после захвата города. По центру города на веревке прогнали людей, чьи лица были закрашены черной краской. По заявлению Талибана, эти люди занимались воровством и на их примере жителям города показывают, что воровать нельзя.

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