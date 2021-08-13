«С просьбой перечислить деньги» – Личное мнение

Алана Мамаева рассказала, когда и почему муж закончил с ней отношения.



Фото: ТАСС

Послушав эти её откровения, мне захотелось посоветовать Алане никогда не делать публичных заявлений: не давать интервью, не высказывать мнение, не делиться воспоминаниями, опытом и эмоциями.



Пожалуй, процитирую Мамаеву, чтобы вы поняли, почему у меня есть для неё такой и только такой совет.

Было девять дней со смерти его папы, но я не знала об этом. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!». И я поняла, что отношения заканчиваются. На следующий день Паша позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи. Потом он позвонил адвокату и сказал, мол, будет война, так как я его очень сильно обидела.



Представьте ситуацию: у мужчины умирает отец. Хороший, любимый отец, на поддержку которого мужчина опирался многие годы.



Фото: Соцсети

Из интервью адвоката Павла Мамаева:

Скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. В принципе, это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться до настоящего времени.

Жена, которая, по идее, должна быть опорой в горе, в острейший момент этого самого горя присылает мужчине скрин содержимого корзины с косметикой c просьбой оплатить. Какая-то вопиющая чёрствость!

Это что за баба-то такая? Это не жена, а я даже не знаю, как такую назвать.

Будь я на месте Мамаева, я бы выгнала такую попрошайку в ту же секунду. Это во-первых.

Во-вторых, я всегда знала, что понты Мамаевой ничем не подкреплены. Борзость зашкаливает, а по факту — деньги на косметику клянчит.

Если ты — ты жена футболиста и у тебя нет на счету хотя бы 100 тысяч долларов на текущие расходы — на косметику, на продукты, на спа, машину там отвезти в автосервис, маму отправить в Италию, — то ты лохушка.

И вообще: что это за формат такой? Ты ему ещё прокладки накидай в корзину и попроси оплатить. Ты кто — попрошайка или жена? Если жена, почему ведёшь себя как попрошайка?

Ну, и в завершении темы хочу пожелать новой возлюбленной Павла Наденьке — не быть ни попрошайкой, ни лохушкой.

https://t.me/lenamiro/9376

Ешь вишенку, Наденька! Не теряйся! Играй по-крупному и в другом формате: без просьб перечислить деньги.

Женщина-побирушка — всегда лохушка.

А вы просите у своих мужичков денежку? В какой форме? Как складываются ваши финансовые взаимоотношения с мужчинами? Только честно!

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