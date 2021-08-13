Кристина Орбакайте показала, как они с мужем и друзьями отдохнули на Миконосе

Певица Кристина Орбакайте, кототорая с размахом отметила в мае свое 50-летие, в конце прошлой недели улетела с 43-летним супругом Михаилом Земцовым на греческий остров Миконос. Судя по Instagram, это райское место облюбовали этим летом многие российские селебрити: там уже успели отдохнуть Настя Ивлеева с Матильдой Шнуровой, Джиган и Оксана Самойлова с Филиппом Киркоровым. В отличие от них Татьяна Навка с дочерьми исследовала другой греческий остров – Делос.

Как рассказала у себя в Instagram-блоге сама Кристина, они лешили рвануть к морю всего на несколько дней только чтобы “перезагрузиться”. Поэтому активный отдых был исключен: только заплывы в Эгейском море, солнечные ванны, а также вечерние прогулки после ужина. Ближе к выходным певица начала публиковать в ленте фотографии в купальнике и портреты с мужем. Многие ее поклонники отметили, что та находится в прекрасной физической форме. Особенно много человек “лайкнули” ее фото в черном бикини с принтом в виде ромашек.

В путешествии их сопровождали друзья, а вот общую дочь Клавдию родители оставили на попечение бабушке Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину. Девочка недавно мелькнула в одном из видео юмориста – она проводит время с родственниками в их особняке в деревне Грязь в Подмосковье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

аа

Певица Кристина Орбакайте и бизнесмен Михаил Земцов женаты с 9 марта 2005 года. 30 марта 2012 года в Майами у супругов родилась дочь Клавдия. Также у Кристины есть двое сыновей: Никита Пресняков от брака с певцом Владимиром Пресняковым-младшим (род. 21 мая 1991 года) и Дени Байсаров (род. 10 мая 1998 года) – он родился во время романа певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым).