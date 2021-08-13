От унисекс-парфюма Рианны до шаманских бальзамов: бьюти-дайджест недели

Fenty Beauty

Рианна расширяет свою линейку Fenty Beauty, запуская парфюмерное направление. Автором дебютного парфюма, которым в ближайшее время точно будет пахнуть певица, выступил Жак Кавалье-Белльтрю (парфюмер линейки духов Louis Vuitton и многих других), соединивший в одном флаконе ноты магнолии, мускуса, мандарина, черники, болгарской розы и другие. Аромат Fenty Beauty Eau de Parfum появится в продаже 10 августа, цена флакона – 120 долларов.

Sephora Collection

Свежесть в жаркие летние дни обещают фруктовые новинки эксклюзивного бренда сети Sephora – Sephora Collection. Среди новинок Colorful Vitamin Masks – витаминная маска “Арбуз”, которая обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение, а также витаминная маска “Матча”, которая очищает кожу и сужает поры. Среди новинок Colorful Vitamin Tonics – тонизирующие лосьоны с матчей и маракуйей, которые дарят коже естественное сияние.

Matis

Парижский бренд уходовой косметики Matis представил новую линию Reponse Purete. Предназначенная для жирной и комбинированной кожи, линия состоит из очищающего геля, лосьона, сыворотки и других продуктов для лица, которые регулируют работу сальных желез, сокращают избыток кожного сала и его последствия на коже. В основе – особая комбинация кислот, а также экстракт африканского дерева, Enantia Chlorantha.

Kenzo

Этим летом Kenzo совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF России) и компанией Л’Этуаль реализует благотворительный экопроект #ЗащитимМоряРоссии. В рамках данной инициативы часть средств от продажи ароматов линии L’eau Kenzo в сети Л’Этуаль будет направлена на проекты WWF России по защите уникальных обитателей Дальневосточного морского заповедника от воздействия антропогенных факторов.

Filorga

Восстанавливающий концентрат комплексного действия NCEF-Shot – новинка гаммы NCEF-Reverse от Filorga. Это 10-дневный антивозрастной курс, который обновляет и преображает кожу за счет действия технологии NCEF. По словам создателей продукта, при использовании концентрата каждый день кожа получает дозу активных ингредиентов, обеспечивая результат, схожий с эффектом от процедуры мезотерапии.

Xuyoni

Корейский бренд унисекс-косметики Xuyoni представил линию Pure Intensive. Предназначена она для чувствительной кожи, которая требует дополнительного увлажнения, и включает в себя два средства – крем и тоник-сыворотку. В их составе – центелла азиатская, экстракт розы и органический этанол пшеничного происхождения. За счет совместного действия органические компоненты увлажняют, подтягивают кожу, придают ей сияние и снимают воспаления.

Mixit

Российский косметический бренд Mixit вышел на рынок FMCG. Товары марки уже продаются в сетях “Золотое Яблоко”, “Перекресток”, “Твой дом” и “Л’Этуаль”, а с июля – в сети магазинов “Магнит Косметик” по всей России. Здесь представлены премиальные продукты Mixit, включая такие линейки как Proto Cosmetic и AHA! Revolution.

L’Oréal Paris

Лаборатории L’Oréal Paris вышли на новый уровень в работе с ретинолом. Доказательство тому – новая ночная сыворотка “Revitalift Лазер”. Средство с чистым ретинолом воздействует даже на глубокие морщины на основных зонах лица. “В течение первых недель следует наносить сыворотку вечером с промежутком в два дня, постепенно переходя на ежедневное применение. При этом очень важно ежедневно использовать солнцезащитное средство с SPF-фактором не ниже 20”, – говорит директор по науке L’Oréal Paris Элизабет Буадана.

Natura Siberica

Коллекция Apotheka by Natura Siberica основана на принципах healing-философии, ароматерапии и старинных шаманских рецептах. Линия призвана помочь жителям мегаполиса не только ухаживать за кожей и волосами, но также воздействовать на психоэмоциональное состояние и достичь гармонии и релакса. Здесь можно найти твердые шампуни и бальзамы (первые в истории бренда), щетки для сухого массажа лица и тела, бальзамы на основе сибирских растений и эфирных масел, ароматические саше и другие продукты.

Venus

Марка запустила линейку средств для деликатного бритья и ухода за кожей в зоне бикини, решающую проблему вросших волос и раздражений. В коллекцию, протестированную дерматологами и гинекологами, вошли: новая бритва Venus – для гладкого бритья лезвиями, которые едва касаются кожи; смягчающий скраб Satin Care, гель для бритья Satin Care, сыворотка Satin Care и другие продукты.

“Пальчики”

Помимо комплекса в 4 руки и других классических процедур по маникюру и педикюру, сеть салонов советует обратить внимание на дополнительный уход за ногами от корейского бренда Bandi. “Экстрапитание для ног” – программа по питанию, увлажнению и восстановлению кожи. Этапы процедуры включают размягчение кожи, скрабирование, расслабляющую маску с эффектом ароматерапии и массаж с кремом.