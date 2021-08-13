 

НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС

13.08.2021, 21:52, Новости дня
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Помощник главы НАСА Кэти Лидерс заявила, что США категорически опровергают предположения о психологическом кризисе астронавтов, который мог бы привести к происшествию 2018 года с отверстием в бытовом отсеке «Союз МС-09» на МКС.

На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС, и что это могло побудить астронавта Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союз».

«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», – цитирует РИА «Новости» Лидерс.

Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

При этом российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались.

Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.

В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне.



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