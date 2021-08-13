 

Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул

13.08.2021, 21:52, Новости дня
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Боевики «Талибана» (признанное в РФ террористическим и запрещенное движение) хотят изолировать Кабул, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Кабул сейчас не в состоянии непосредственной угрозы… Но мы видим попытки его изолировать», – цитирует Кирби РИА «Новости».

Он добавил, что Пентагон продолжит поддерживать Афганистан, однако «это не всегда будет возможно». «Мы никогда не заявляли, что наши авиаудары с воздуха поменяют ситуацию на местах», – указал пресс-секретарь.

«Но мы говорим, что у афганцев есть такая возможность, мы по-прежнему считаем, что они могут изменить ситуацию на местах. Мы будем делать, что мы можем сделать с воздуха, но у них есть преимущество, больше сил, ВВС, современное оружие. Местные силы могут изменить ситуацию на местах», – отметил представитель американского военного ведомства.

Также он отметил, что боевики продвигаются по стране с большой скоростью, Пентагон также беспокоит отсутствие им сопротивления.

Напомним, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.



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