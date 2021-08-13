 

Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38 человек

13.08.2021, 21:52, Новости дня
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Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», – написал Коджа в Twitter, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.

Отмечается, что президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.

Ранее число погибших при вызванных проливными дождями наводнений и селей на севере Турции увеличилось до 27 человек.



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