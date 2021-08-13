 

Возможному пособнику Безлера продлили арест до 11 октября

13.08.2021, 21:48, Новости дня
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Адвокат Михеда Роман Пикулин просил суд отпустить его под домашний арест, но судья Славянского горрайонного суда Наталья Дюмина удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила арест Михеду на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 300 прожиточных минимумов.

Михед должен был давать объяснения в суде, но его не привезли из мариупольского СИЗО. Обвиняемый сослался на то, что имеет проблемы со здоровьем из-за жары и готов приехать, как только температура снизится. Кроме этого, он отказался от адвоката Пикулина, так как “несогласен со стратегией защиты”.

Контекст:

О задержании в Мариуполе боевика из группы Безлера СБУ сообщала в 2 июня. Он, по данным следствия, участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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