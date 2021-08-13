 

“А вы точно рожали?”, “Невероятно красивая”. Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов

13.08.2021, 21:48, Новости дня
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13 августа она запостила два своих снимка в одинаковой одежде. Разница между двумя фотографиями, по словам Седан, ровно 10 дней. На первом снимке она еще с животом и на позднем сроке беременности, на втором – уже с новорожденной дочкой Евой на руках.

В комментариях к своему посту Седан уточнила, что за время беременность набрала немного килограммов. “Из роддома вышла всего +4 кг. Ну а 10 дней без нормального сна и на грудном вскармливании уже сделали свое дело”, – объяснила она.

За час пост молодой мамы набрал больше 55 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

“Добрый день, а вы точно рожали?” – решила уточнить пользователь с ником alinahmilyar.

“У вас живот после беременности более плоский, чем у меня после пельменей”, – призналась _tamila_575.

“По фигуре и не скажешь, что вы недавно родили. Просто невероятно красивая”, – оценила внешний вид Седан karina_kutsa.

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A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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