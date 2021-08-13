Почти половина работодателей сетуют на цифровую безграмотность россиян

По данным международной группы ANCOR, 44% работодателей, нанимающий персонал на территории Российской Федерации, сетуют на то, что людям в стране остро не хватает знаний в области цифровых технологий.

Однако руководители высокотехнологических компаний все же пытаются исправить ситуацию. Во многих случаях они предлагают своему персоналу пройти обучение и получить необходимые знания хот бы на элементарном уровне.51% полагают надежны исключительно на внутреннее обучение своими силами. А каждый десятый руководитель считает, что легче найти сотрудника с необходимой компетенцией, чем обучить такого на базе своего предприятия.

С другой стороны, только 24% сотрудников коммерческих компаний согласились с утверждением, что для их работы очень важны знания в области ИТ.