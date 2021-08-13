Реконструкция подстанции “Битца” завершится до конца 2021 года

Быстроразвивающимся Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) нужны дополнительные энергомощности, поэтому столичные власти еще два года назад приняли решение о реконструкции подстанции “Битца” в Северном Бутове. Работы были ускорены, поскольку в Новой Москве вводились новые объекты очень быстро. Подстанция питает дома в ЮЗАО и ТиНАО, а также часть метрополитена.

Масштабные работы по модернизации “Битцы” будут завершены до конца 2021 года. Сейчас полная мощность силовых трансформаторов этой подстанции составляет 126 мегаватт, после реконструкции она увеличится в пять раз — до 600 мегаватт.

Питающий центр подстанции переведут на более высокий класс напряжения — 220 киловольт. Благодаря этому можно будет подключить новых абонентов, а также повысится надежность электроснабжения потребителей ЮЗАО и ТиНАО.

“Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас производятся пусконаладочные работы, монтируются инженерные системы. Сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями уже завершено. Также специалисты проложат кабельные линии общей протяженностью 12 километров.

Поскольку подстанция “Битца” находится на особо охраняемой природной территории “Битцевский лес”, во время реконструкции применяются технические решения, минимально воздействующие на окружающую среду. Например, здесь установят трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью. Она обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.

Стоит отметить, что при реконструкции этой подстанции потребителей не отключают от нее. Энергоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме.

Столичные власти неоднократно отмечали важность строительства инженерных объектов для ТиНАО. Такие объекты сейчас строятся с опережением. На сегодняшний день разработана и утверждена соответствующая городская программа, которая полностью обеспечивается средствами из бюджета.