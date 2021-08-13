 

Реконструкция подстанции “Битца” завершится до конца 2021 года

13.08.2021, 21:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Быстроразвивающимся Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) нужны дополнительные энергомощности, поэтому столичные власти еще два года назад приняли решение о реконструкции подстанции “Битца” в Северном Бутове. Работы были ускорены, поскольку в Новой Москве вводились новые объекты очень быстро. Подстанция питает дома в ЮЗАО и ТиНАО, а также часть метрополитена.

Масштабные работы по модернизации “Битцы” будут завершены до конца 2021 года. Сейчас полная мощность силовых трансформаторов этой подстанции составляет 126 мегаватт, после реконструкции она увеличится в пять раз — до 600 мегаватт.

Питающий центр подстанции переведут на более высокий класс напряжения — 220 киловольт. Благодаря этому можно будет подключить новых абонентов, а также повысится надежность электроснабжения потребителей ЮЗАО и ТиНАО.

“Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас производятся пусконаладочные работы, монтируются инженерные системы. Сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями уже завершено. Также специалисты проложат кабельные линии общей протяженностью 12 километров.

Поскольку подстанция “Битца” находится на особо охраняемой природной территории “Битцевский лес”, во время реконструкции применяются технические решения, минимально воздействующие на окружающую среду. Например, здесь установят трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью. Она обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.

Стоит отметить, что при реконструкции этой подстанции потребителей не отключают от нее. Энергоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме.

Столичные власти неоднократно отмечали важность строительства инженерных объектов для ТиНАО. Такие объекты сейчас строятся с опережением. На сегодняшний день разработана и утверждена соответствующая городская программа, которая полностью обеспечивается средствами из бюджета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Ученые рассказали о вреде антибиотиков для здоровья детей в будущем

28.10 / Мнение: Право на выбор. Как стать идейным антимасочником

19.01 / Латвию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года

21.03 / Мнение: Письмо: “Разные небольшие нюансы”

23.07 / В районе Беговой построят парк с зонами для работы “на удаленке”

04.05 / Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы они навсегда уехали из страны

07.05 / Королева Летиция посетила церемонию передачи флага в платье, которое надевала 15 лет назад

15.03 / Мнение: Фантомные боли украинского Генштаба

04.12 / В Калифорнии обнаружен третий «монолит» загадочного происхождения

02.11 / В Индонезии выявили новый вирус, убивающий за несколько часов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика