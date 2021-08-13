 

Сотрудников Natura Siberica не пускают в офис

13.08.2021, 21:38, Разное
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В коллективном письме сотрудники Natura Siberica напомнили, что в августе новым президентом компании стал Сергей Буйлов, первым распоряжением которого стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой. Допуска также лишились ее сын Дмитрий Трубников и ведущие сотрудники NS: в частности, бухгалтеры, директор по закупкам, директор по международным продажам, руководитель службы безопасности, а также руководитель отдела регистрации товарных знаков.

В письме также отмечается, что 11 августа 2021 года сотрудники компании, работающие удаленно, были лишены доступа к рабочим компьютерам без объяснения причин. Мол, это парализовало работу всего офиса и нескольких магазинов, которые подключены к онлайн-базам, сообщает ТАСС.

Один из специалистов IT-отдела, который “пытался препятствовать действиям незнакомых людей” внезапно почувствовать себя плохо, ему потребовалась помощь медиков. Об этом также рассказывается в письме, подписанном 175 сотрудниками Natura Siberica.

Помимо этого, в первый день своей работы новое руководство якобы попыталось изъять документы в нескольких магазинах компании и в спа-салоне NS. Это привело к отключению касс и, следовательно, остановке обслуживания покупателей.



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