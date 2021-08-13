Мнение: Письмо: “В скобках к письму привела свою рефлексию”

Все баги заставляют человека проецировать на других векторную пару.

Вот баг Ученица всегда проецирует на других Училку.

Ученице кажется, что всем другим очень хочется ее переделать, перевоспитать. Ученица сопротивляется этому, отстаивает свою “целостность”, вот почему человек с багом Ученица всегда так откровенно тупит. Мало того что он читает всегда по диагонали и забывает, так он еще специально все упрощает, сокращает и искажает, потому что внутри всегда спорит с воображаемой чужой Училкой.

Мы много раз говорили, что Ученица хочет, чтобы с ней возились, разъясняли ей, бегали за ней. Но этого любой баг хочет, баги всегда стараются оттянуть на себя чужое одеяло. Ученица обязательно хочет, чтобы ничего в ней не менялось. В жизни хочет счастливых изменений, а в себе нет, потому что в глубине души считает себя близкой к идеалу. Но этим характерен опять-таки любой баг.

А вот что специфично в Ученице, так это то, что она все время внешне как бы соглашается, поддакивает, подобострастно встает на цыпочки, а внутренне спорит, опровергает, доказывает несостоятельность чужой Училки, которая ей противна. Противна, потому что Ученица – сама Училка, сама могла бы любого научить, если бы захотела.

Вот вам письмо с большой Ученицей у автора. В каждом абзаце здесь этот баг. И мужчину своего она Ученицей своей довела до белого каления, а затем отморозила. Опишите этот баг на примере этого автора.

stasy_alex

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень надеюсь, что мое письмо попадет на разбор. Читаю Вас 3 года. В короне думала, что я уже почти нерыба, а оказалось, что самый-самый рапан. Сейчас из-за своих корон, очень плохих границ и багов, оказалась в любовной аддикции и энергетической яме. Оглядываясь назад, понимаю, что всегда была склонна к подобным аддикциям и в каждых отношениях скатывалась туда. В скобках к письму привела свою рефлексию (это тоже баг, Ученица?).

Обо мне: мне 36 лет, разведена, дочке 7 лет. С бывшим мужем сейчас в спокойных отношениях, хотя года 2 после развода ненавидела его. С дочерью он общается при каждой возможности (живет с новой семьей в другом городе), деньгами только алименты от минимальной серой зарплаты. У меня хорошее образование, неплохая зарплата для женщины в нашем городе + доп.зароботки регулярные. Живу с родителями в их большой квартире, планирую осенью брать ипотеку. Мама очень помогает, сидя с дочкой (понимаю сейчас, что с мамой границы у меня тоже слиты и считаю ее помощь должным, очень стыдно стало). Есть своя машина. Имидж неплохой, миниатюрная, хорошие данные, стараюсь всегда заниматься спортом. Не считаю себя красавицей, но часто слышу комплименты, чаще от женщин (это растит корону в имидже, которую часто шатает).

История моя об отношениях с Е. Его ОЗ сейчас оцениваю, как примерно равную мне, хотя изначально считала ниже. Зарплата повыше моей, дважды разведен, есть ребенок, 35 лет. Приезжий (а я-то, Сокровище для него, коренная, во втором поколении). Машина общая с бывшей женой, своей квартиры нет, снимает комнату в коммуналке. Имидж, учитывая гендерную разницу, лучше моего. Хорошее чувство юмора, красивый голос, поет в группе и очень увлечен этим. Теперь еще и понимаю, что границы у него сформированы куда лучше моих. Он скромнее меня, не любит хвастаться совсем (в отличие от меня), короны нет, либо совсем маленькая.

Познакомились на работе, сначала общались, дружили. Потом несколько раз пригласил встретиться вне работы. Стал делать комплименты и показывал, что нравлюсь. Я влюблялась потихоньку, но старалась держать себя в руках, общаться с фокусом на нем. Знала, что у него есть дочка, не знала, есть ли отношения. Эту тему не обсуждали, хотя много про себя рассказывал.

Как-то через 3 месяца плотного общения на работе, позвал к себе на репетицию, после, когда все ушли, остались и немного выпили. Потом пошли гулять, взял за руку, пошли в клуб. Танцевали, пили, смеялись. Но больше никаких шагов к сближению Е. не делал. Я надела на него колпачок Стесняши и в какой-то момент не выдержала и поцеловала его. Потом жалела, что все-таки первая сделала этот шаг, но мне казалось, что он этого хотел (этот момент отрефлексировала, как паровоз, но до сих пор считаю, что тогда моя СЗ для него была достаточной для такого поступка).

После поцелуя его прям прорвало, до утра не уходили из клуба и целовались, как подростки. Говорил, что не может поверить и «спасибо, что сделала это, я не мог решиться». На следующий день переписывались, спросил «не сон ли это был». Я шла с друзьями на концерт, позвала его с собой. Пошел, обнимал, целовал, гладил. Он мне и до этого очень нравился, но я даже не ожидала, что он окажется такой нежный и тактильный. Я очень тактильная, для меня прикосновения и объятья очень важны, для меня это признание в любви («он мне подходит», вот и присвоила).

На следующий день на обеде позвал на разговор. Сказал, что живет в одной квартире с бывшей женой и дочкой, как друзья, иногда с сексом. Но какое-то время назад, когда между нами ничего еще не было, уже сказал ей, что так больше нельзя. Она согласилась, и он стал подыскивать квартиру. Я ему сразу поверила, к тому же он за несколько дней до первого поцелуя спрашивал, не сдает ли у меня кто-нибудь комнату в том-то районе. Но это сообщение все равно было для меня, как обухом по голове. Хоть я и подозревала, что у него кто-то есть, но как-то гнала от себя эти мысли (думала «сегодня есть, завтра нет», «вот щас увидит, что я-то лучше» – старалась понравится). Очень расстроилась. Потом вспомнила, что Вы часто пишете, что жить в дефолте и дружбе с супругом при общем ребенке и быте – это нормально. Ему сказала, что для меня неприемлемо, что он с другой женщиной живет. Он понял, очень переживал. На следующий день съехал к брату, а через несколько дней уже снял комнату (сейчас понимаю, что это и был момент, когда я начала растить корону Победителя, а корона Сокровища и так уже была выращена).

Начали встречаться, на работе вел себя романтично, не скрывал от коллег. Стремился как можно больше времени проводить вместе, постоянно называл «моя девушка», в сексе все прекрасно, по тактильности совпали. Был очень осторожен со мной и внимателен. Везде ходил со мной, куда бы я не предложила. Я была совершенно счастлива. Сказала подругам, что «он мой идеальный».

Единственное, что меня смущало, что он, когда ездил к дочке, оставался там ночевать. «Чтоб не ехать поздно через весь город». Спал, как говорил мне, на диване на кухне. И с дочерью все никак не мог поговорить и рассказать, что он ушел от мамы. Я не давила и ничего не говорила про это, т.к. это сложная ситуация и не мое дело (теперь уже не могу сказать, получалось ли у меня скрывать свое недовольство, скорее всего, нет). Я очень ревнивая и мнительная. А он рассказывал, что уже 1 раз 7 лет назад уходил из семьи, а потом вернулся, чтоб попробовать снова. Рассказывал, как потом еще жена его выгоняла, когда узнала о другой измене. А потом приняла обратно. Но сейчас «она сама готова идти дальше и понимает, что так жить больше нельзя».

Мы много, что делали вместе. Я придумывала нам досуг и платила за билеты в театры и т.п., он всегда платил за меня в кафе, покупал цветы, подарки небольшие. Познакомила с несколькими друзьями, он познакомил со своими. Но с друзьями мало времени проводили вместе, больше вдвоем. Говорил, что так скучно жил раньше, а я такая интересная (это давало мне мотивацию, но и корону кормило, ложась в шкатулку).

Это уже было лето, моя дочка уехала сначала к своему отцу на месяц, потом на дачу с бабушками. Я ездила к ней через выходные. И у меня было много времени быть с Е. Сейчас понимаю, что именно ради того, чтоб побольше времени проводить с ним, я ушла с занятий танцами. Говорила всем и верила, что просто надоело и надо что-то другое, пошли вместе с Е. на уроки бачаты. Меньше стала видеться с друзьями, подрастеряла свои интересы. Е. познакомил меня с братом, я думала, как познакомить его с родителями и дочерью.

А тем временем восторги Е. ко мне проходили. Иногда он становился недовольным. Стали меньше времени проводить вместе. На работе все также прогуливались, обедали вместе, ходили на бачату. Иногда куда-то выбирались, но все меньше и меньше. Я перестала организовывать что-то, типа, почему все время я должна, хотя раньше делала это с удовольствием (жадная хлеборезка Сокровища). Чаще стали встречаться просто вечером, заниматься сексом и сразу спать. Он намекал, что хочет массаж и я мало его глажу, я возмущалась, что зажрался. Появились какие-то придирки взаимные и недовольства. Была крупная ссора из-за глупости по моей неадекватной реакции в слиянии. Некрасиво ругались, хоть и обошлось без оскорблений. Не слышали друг друга, ни к чему так и не пришли. Закончили ругаться только потому, что обессилили. Просто больше к этому не возвращались.

Бывшая жена и дочь уехали на море, он на несколько дней тоже поехал туда, т.к. у дочери был день рождения. Сказал, что жил в квартире знакомых недалеко от пансиона, где остановились жена и дочь. Но, как было на самом деле, не знаю. Писал оттуда мало (очень злилась и ревновала, удерживая Ищейку всеми силами).

Сейчас понимаю, что это были мой штурманский паровоз и раскрытая хлеборезка, но я начала думать, что вот он такой-рассякой: мало пишет и не горит, в любви мне ни разу не признавался, унизил меня поездкой в отпуск с женой. Благо, хватило ума этого ему не выливать. Но Сокровище во мне негодовало и рассказывало всем вокруг, что надо бы его бросать, ибо он меня обманул, прикидываясь другим (обесценивала его под ЗВ, сейчас мне так за это стыдно).

Когда вернулся, было мило. Но тоже не всегда, иногда цапались. Огрызался на меня, я чувствовала раздражение к себе. Иногда уходил в себя, становился холодным и отстранённым, со злым лицом. И так на продолжительное время, иногда даже на пару дней. (Теперь я знаю, что это была реакция на мои отчитывания и упреки, мой выход из границ в слиянии. Дошло это только после такого, как он мне по моей просьбе на одном эпизоде подробно разъяснил – сама бы не увидела).

Еще у нас всегда был один большой камень преткновения – ему не нравится, как я вожу машину. Я вожу ее первый год и, действительно, как в анекдотах про женщин за рулем. Мы с ним даже в ДТП были. У Е. очень вспыльчивый характер. Он сам говорил об этом и, что старается со мной сдерживаться. Так вот, когда я за рулем, у него сдерживаться не получалось. Он истерит, а я огрызаюсь, чего это он ко мне пристает, у меня все под контролем. Периодически эпизоды были такие. Была им недовольна и решила больше не садиться за руль с ним (вот не допускала даже мысли тогда, что могу быть реально неправой и опасные ситуации создавать. Отрефлексировала потом, что в общении со всеми другими так же себя веду. Мне замечание, по делу часто, – я нападаю, не разобравшись. «Защищаю границы», типа, на самом деле просто возмущена, что кто-то думает, что я могу что-то делать неправильно).

Потом я уехала в отпуск, потом он заболел. Больше недели не виделись. Встретились, было хорошо, но не так, как раньше. К этому моменту были вместе 4 месяца. Он сказал, что планирует на море в сентябре, меня с собой не позвал. Я опять решила для себя – надо бросать. Установила Тиндер, но там, конечно же, глухо (кому я из такой ямы нужна). Злилась на него очень, стала реже и холоднее писать (этакая девушка-плюс, вместо того, чтоб делать свою фигуру теплой и снижать минус за счет переключение фокуса). Корона-кровопийца ждала, как уйду от него, а он будет локти кусать и бегать за мной. Потом немного одумалась, решила, что он Онегин, стала читать Эволюцию про Онегиных и экологическое расставание. Шатало меня тогда уже хорошо. Чувствовала минус свой, но всей величины проблемы не осознавала.

Несколько дней назад на обеде на работе поцапались и на следующий день он впервые за полгода сказал, что пойдет обедать один. Вот тут меня накрыло. Видимо, таки упала корона, и меня зашатало так, что чуть не вырвало, как в студенчестве перед сложным экзаменом. Удержаться уже не смогла и начала разговор «о нас» (отвратительные щипцы! Он и так плюсует, а я еще объяснения вымогаю). Говорили много и спокойно. Основное выделила, что Е. сказал «Ну а что ты хотела? Чтоб я также скакал вокруг тебя, если ты недовольна все равно всегда и все не так? Мне все нравится, ты многому меня научила, но я злюсь и психую, когда ты меня одергиваешь. И мне нужно время восстановиться, чтоб опять было хорошо. Но как только я восстановлюсь – опять что-то». Говорил, что старается спокойнее реагировать, молчит просто, раз я такая, но не может ничего поделать с тем, что злится и холодеет (вот тут с рефлексией плохо, корона лезет обратно. Не хочу шкатулочку собирать, но, кажется, что я важна еще для него и СЗ моя не в минусе).

Я сказала, что он очень важен для меня, не хочу терять наши отношения и я стараюсь быть адекватной (я тогда, правда, думала, что старалась и раньше). Я обычно очень скупа на слова о чувствах, не умею. И мне каждый раз сложно говорить о своих чувствах (сейчас понимаю, что это все от жадности. Мол, ты мне недостаточно любви дашь, так и я тебе не дам).

После разговора немного успокоилась, что он не рвет пока отношения, что ему надо просто время восстановиться. Но хватило ума с ужасом осознать в какой я глубокой аддикции. Его СЗ для меня огромна, чуть ли не 12… Все по схеме: поговорил со мной, приобнял – и я подуспокоилась, готова надеть корону назад. До следующего падения. И пошла у меня рефлексия. Я поняла, как вела себя нагло и заносчиво, при этом пропуская его горячие шаги. Как гнула его под себя, как плевала на его реакции, ведь это просто у него характер дерьмовый, а не я багами сыплю мимо границ. Стресс такой, что пришлось тоннами успокоительного закупиться, чтоб хотя бы спать ночью. Стало очень и очень страшно от того, насколько я была самоуверена и как себя потеряла. Случилась паника, ибо поняла, что не могу ни на один ресурс переключиться, кроме подружек-кукушек, которые его чуть ли не в аббьюзеры записали. Да и не на что переключаться, даже по работе, как назло, сейчас загрузки нет. Я даже не представляла, что это так страшно…

В первую очередь пытаюсь убрать щипцы и дать ему воздух. Стараюсь быть теплой в переписке, но не тяну ничего и никуда. Разговор был вчера, после мы не виделись, работаем в разных кабинетах. Он мне написал с юмором, я ответила в тон. Попереписывались, потом такой диалог:

Я: я вчера много думала и отрефлексировала, какая тебе вместо обещанной легкой и веселой девушки мымра досталась🙈 хорошо, что поговорили, надеюсь, мне это пойдет на пользу))

Е.: 🙂 моя ты хорошая

Е.: *поцелуйчик*

Я: такаааая, на самом-то деле… нужно работать над собой. ради тебя, ради себя в первую очередь

Я: *поцелуйчик*

Е.: ты только не загоняйся через чур.

Теперь вот думаю, что зря написала про это… Еще попереписывались нормально, но не зовет ни на обед, ни на прогулку. Но я прочувствовала, как наркоманская доза дошла куда надо и уже не так шатает, написал же. Постоянно смотрю на значок Телеграм, не написал ли еще.

Завтра пятница, бачата. Не обсуждали, пойдем ли. На выходные я уеду на дачу. Понимаю, что меня будет сильно шатать все эти дни. Боюсь возвращения короны, боюсь не восстановить фигуру, боюсь, что не смогу наладить эти отношения. А они так важны для меня! И все равно следующие опять испорчу, если ничего с собой не сделаю. После прошлых ужасных отношений восстанавливалась год. Корона шепчет, что я слишком драмматизирую, ведь Е. же даже сказал, что я много думаю и написал, чтоб сильно не заморачивалась (я так склонна к драме – потому что пуп Земли и все, что со мной связано – велИко?).

Начала делать упражнения «цветок» и «солнце», перечитала Эволюцию про выход из аддикции. Понимаю, что нужно срочно заняться ресурсами. Начать с имиджа – самое простое. Ребенок скоро вернется с дачи. Нужно опять начинать ходить в разные места интересные. Но сейчас так шатает, корона норовит вернуться. Фокус переводить почти невозможно. Хочется только говорить об этом, письмо вот даже пишу… Или просто в его объятья, просто переписываться с ним – очень и очень плохи мои дела.

Уважаемые Эволюция и комментаторы, очень прошу помочь мне разбором! Скажите, что я еще не вижу? Может ли быть шанс у этих отношений, если такая аддикция уже есть? Или никак уже не вылезти из этого, продолжая общение с Е., и нужно срочно бежать и спасаться? Восстанавливать себя вне отношений. Но знаю заранее, как сильно меня будет шатать, боюсь слиться еще больше… Я очень хочу поменять себя, потому что вижу, что ситуация моя очень плачевна и с такими настройками дальше жить нельзя. Веду себя неправильно не только с Е., но и с мамой, дочкой, подругами, даже с руководителем умудряюсь сверху общаться. Понимаю, что нужно учиться быть скромнее и уважать других людей.

Спасибо!