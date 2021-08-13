Мнение: «Госдума обратилась за помощью к Россиянам. Поможем?»

Здравствуйте

Чтобы прочувствовать тему этой Статьи, в конце будет ОПРОС:

Готовы ли Вы перейти на 7-дневную рабочую неделю?

– с сохранением ежемесячной заработной платы (субботники и воскресники бесплатно)

– с добавлением к зарплате за дополнительные рабочие дни

– с работой в субботы и воскресенья в Госдуме (по депутатской ставке заработной платы)

– не готовы

– другое

ОПРОС не праздный.

«Депутат Госдумы указал россиянам на необходимость работать по выходным» такое пожелание прочитал 07 августа 2021 года:

https://www.mk.ru/social/2021/08/07/deputat-gosdumy-ukazal-rossiyanam-na-neobkhodimost-rabotat-po-vykhodnym.html

А теперь небольшая цитата из этой статьи:

«В России следует увеличить рабочую неделю. В этом уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По мнению депутата, это поможет восстановить российскую экономику. Таким образом, нужно думать не о четырехдневной рабочей неделе, а о том, “чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая“, пишет URA.RU.

Арефьев утверждает, что страна разваливается на части, “а мы думаем, как не работать совсем”.»

Абсолютно точно подметил гражданин Арефьев, что страна разваливается на части.

Одна часть: Богатая. Вторая часть: Бедная.

Ни в одной другой стране Мира такого нет.

70 % национального дохода России принадлежит 1% семей.

Вот подтверждение:

https://r.mt.ru/r23/photo55BD/20038483455-0/jpg/bp.jpeg

В этих, видимо, важнейших для Госдумы экономических показателях Россия впереди планеты всей.

Надо помочь удержать Первое место России в этом графике.

Госдума обратилась за помощью к Россиянам.

Поможем? Что скажете?

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Кроме 7-дневной рабочей недели, какие есть еще у страны возможности сохранить первенство в этом Списке?

1) Всех пенсионеров заставить работать;

2) Далее всех пенсионеров лишить пенсии, дабы не разворовывали пенсионный фонд и начинали, тунеядцы этакие, работать:

(Первые шаги в этих двух пунктах уже сделаны с помощью повышения пенсионного возраста)

3) Не будем рассматривать совсем грустные варианты типа:

https://l-files.livejournal.net/og_image/60447104/4823?v=1588841045

P.P.S. Лирическое отступление, объясняющее происходящее.

Кроме вечных слов Александра Сергеевича Пушкина

https://www.inpearls.ru/png/279512.png

Вспомнилось еще стихотворение «На полках книги умирали» Ларисы Сперанской.

Послушайте или Прочитайте, пожалуйста:

https://youtu.be/EMBti4MylvA

Для тех, у кого книги на полках еще не умерли, стихотворение в текстовом формате здесь:

https://stihi.ru/2021/03/17/3251

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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