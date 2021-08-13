 

Мнение: Завершились российско-китайские военные учения в Нинся

13.08.2021, 21:30, Разное
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Видео с завершившихся в Китае российско-китайских военных учений "Запад 2021. Взаимодействие".
По итогам учений в Нинся было объявлено, что МО РФ и НОАК будут наращивать взаимодействие и сотрудничество в военной сфере.

На очереди масштабные учения "Запад 2021" на территории Белоруссии, куда уже длительно время идет переброска войск.

Источник: Colonel Cassad



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