Мнение: О шокирующей правде про обвинения в «харассменте»

Сейчас, благодаря #MeToo и проч., это уже очень модно – обвинить задним числом какого-нибудь мужчину, желательно известного или высокопоставленного, в сексуальных домогательствах. Причём якобы имевших место несколько лет, а то и десятилетий назад. Доказательства? Помилуйте, леди надо верить на слово. Не будет же она публично врать о таком!

Нечего и говорить, что практика подобных обвинений против коллег-мужчин – зачастую, тоже задним числом – стала ещё более распространённой. Достаточно лишь одной женской жалобы на «харассмент», и карьера обидчика летит под откос. Как минимум, ему долго ещё придётся доказывать, что не верблюд, но осадочек всё равно остаётся…

И только теперь начинает открываться шокирующая правда. Оказывается, что… как минимум одно обвинение в «харассменте» из 10-12 является ложным. Не возникшим из ерунды типа не вовремя сказанного комплимента или неудачного приглашения на ужин, а вообще не имеющим под собой никаких оснований.

Но это ещё не всё. Подобные обвинения не могли не повлечь за собой последствий. Полбеды, что мужчинам работодатели и HR-специалисты теперь дают жёсткие указания в стиле викторианской эпохи – не оставаться с женщиной наедине в любом помещении, где нет камер видеонаблюдения, не заговаривать с ней первым, не говорить ничего такого, чему при желании можно было бы придать фривольный или недопустимый смысл и т.п. Беда, что от подобного страдают и сами #женщины, особенно нацеленные на карьеру.

Из страха быть ложно обвинёнными, теперь:

– 60% менеджеров-мужчин в США предпочитают избегать работать с женщинами – быть их менторами, взаимодействовать как напарники и т.п.;

– мужчины на руководящих позициях в 12 раз чаще будут избегать встреч один на один, в 9 раз чаще отказываться от совместных рабочих поездок и в 6 раз чаще отказываться от деловых обедов с женщинами ниже их по статусу в компании;

– 36% мужчин вообще избегают «социализации» с женщинами на рабочем месте.

Как это сказывается на карьере женщин? Явно не лучшим образом. Если раньше мужчина-руководитель мог давать женщине-подчинённой эффективную обратную связь, оставаясь наедине – ибо не всё в таких делах предназначено для чужих ушей, то теперь он ограничивается прилюдным формальным фидбеком. Если прежде тот же начальник мог что-либо подсказывать женщине тет-а-тет, раскрывать какую-то часть конфиденциальной информации, необходимой ей для более эффективной работы, то теперь предпочтёт промолчать. Ну и личное наставничество, когда подопечному/ной нужно довольно долго именно лично показывать как всё устроено, разбирать кейсы и прочие вещи о процессах в компании, которые нельзя знать даже с отличным дипломом – понятно, что всё это также не сделаешь на публике, – теперь становится для женщин менее доступным.

С другой стороны, а разве чувство защищённости некоторых не более важно, чем карьерные амбиции всех остальных? Ну и не только же мужчины должны страдать от женских обвинений, верно?

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