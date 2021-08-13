Мнение: Бомбят ли Воронеж

А по поводу взрыва в автобусе в Воронеже даже писать ничего не хочу. Дело, как обычно, предельно темное, непонятно даже, что именно взорвалось. Примерно как с тем давешним “взрывом газа” где-то в Челябинске Магнитогорске, кажется – там было расследование “Базы”, и вроде как они накопали, что дело было вовсе не газе, а какая-то там жила шайка то ли азиатов, то ли кавказцев – но, как всегда, на расследования все начхали и аккуратно положили под сукно.

Так что про взрыв в Воронеже мы можем что-то узнать только в дальнейшем по косвенным признакам: будет серия таких взрывов – ну, стало быть, теракты. Не будет – ну, может, и взрыв газа.