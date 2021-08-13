 

Мнение: Бомбят ли Воронеж

13.08.2021, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А по поводу взрыва в автобусе в Воронеже даже писать ничего не хочу. Дело, как обычно, предельно темное, непонятно даже, что именно взорвалось. Примерно как с тем давешним “взрывом газа” где-то в Челябинске Магнитогорске, кажется – там было расследование “Базы”, и вроде как они накопали, что дело было вовсе не газе, а какая-то там жила шайка то ли азиатов, то ли кавказцев – но, как всегда, на расследования все начхали и аккуратно положили под сукно.

Так что про взрыв в Воронеже мы можем что-то узнать только в дальнейшем по косвенным признакам: будет серия таких взрывов – ну, стало быть, теракты. Не будет – ну, может, и взрыв газа.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Обнаружена новая опасность жирной и сладкой пищи

20.06 / Лукашенко назвал себя “глюкозой для взрослых”

11.03 / Суд назначил штраф актрисе Аглае Тарасовой за участие в акции 2 февраля

15.07 / Муфтий Москвы: в столице остро ощущается дефицит мечетей

22.07 / Мнение: Квартира без квартплаты

27.04 / Мнение: Почему американцы сейчас не хотят работать?

27.10 / Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым

26.05 / Скандалы: Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг

20.05 / “Врач умолял лечь в больницу”: Сальма Хайек рассказала, как перенесла коронавирус

21.06 / Мнение: Один Джохар давно почил в бозе, пора и другого мочить.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика