Объявлены суммы прибыли пиратских сайтов

Как стало известно, пиратские сайты в совокупности приносят своим владельцам примерно 1 миллиард 300 миллионов американских долларов в год. При этом, львиную часть доходов таким ресурсам приносит реклама, которую они получают из Facebook, Google и Amazon.

Как правило, среднестатистический пиратский сайт нелегально распространяет развлекательный контент. Речь может идти о нелицензированном показе фильмов, прокручивании музыки или распространении видеоигр.

Далеко не всегда пиратские сайты легко отличить от легальных по более низкому качеству. Собственно говоря, пиратскими они называются только потому, что за распространения контента с авторскими правами они не выплачивают деньги правообладателям и даже не спрашивают у них никаких разрешений.