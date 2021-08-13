 

Врач Людмила Лапа назвала анализы, которые следует сдавать каждый год

13.08.2021, 20:50, Разное
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Людмила Лапа назвала анализы, которые следует сдавать каждый год. Если следовать рекомендациям врача-терапевта высшей категории, то удастся выявить нарушения в работе организма и вовремя начать лечение.
Главными анализами, по словам Лапы, являются: общий анализ мочи, общее и биохимическое исследование крови. Их желательно сдавать не реже одного раза в 12 месяцев, если человек состоит на учете с каким-либо недугом, тогда процедуры выполняются чаще. Общий анализ крови помогает выявить падение уровня гемоглобина и нарушения клеточного иммунитета. Что касается биохимического анализа крови, то его результаты показывают, как работают органы и организм в целом. Уровень билирубина говорит о состоянии печени, а амилаза – поджелудочной железы.

По общему исследованию крови врачи могут узнать об общем состоянии организма и работе почек. Также результат может говорить о питании человека. По словам Лапы, ответы этих трех анализов в совокупности представляют базовую информацию о здоровье человека, а также помогают выявлять появившиеся проблемы в работе организма и наличие развивающихся опухолей или воспалительных процессов.

Источник: www.m24.ru



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