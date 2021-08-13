Елизавета Пескова: «Мечтаю не быть дочерью пресс-секретаря президента»

Дочь Дмитрий Пескова Елизавета рассказала, что устала ассоциироваться с пресс-секретарем президента и мечтает избавиться от этого. Своими откровениями блогер поделилась с Instagram-подписчиками в разделе Stories.

Елизавета Пескова призналась, что ей постоянно приходится отвечать перед фолловерами за поступки и слова своего отца. Фанаты не понимают, что ее родитель в силу своей работы обязан выполнять определенную работу, а его наследники никак не связаны с этим. Блогер устала, что ее часто ассоциируют с пресс-секретарем президента, однако она мечтает, чтобы ее знали как Елизавету Пескову, а не дочь правой руки главы России. Она надеется, что в скором времени ситуация изменится благодаря ее личным достижениям и поступкам, которые станут полезны обществу. Также Пескова хочет создать крепкую и дружную семью, став самостоятельной личностью.

Елизавета Пескова считает, что у каждого жителя есть свое предназначение, но искать его не нужно, ведь оно со временем само найдет человека. Блогер активно ведет свой дневник, который помогает ей разбираться в чувствах, мыслях и вспоминать свои детские мечты и предпочтения. Пескова считает себя перфекционистом, поэтому достаточно упорно занимается саморазвитием.

Источник: sobesednik.ru