 

Елизавета Пескова: «Мечтаю не быть дочерью пресс-секретаря президента»

13.08.2021, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь Дмитрий Пескова Елизавета рассказала, что устала ассоциироваться с пресс-секретарем президента и мечтает избавиться от этого. Своими откровениями блогер поделилась с Instagram-подписчиками в разделе Stories.
Елизавета Пескова призналась, что ей постоянно приходится отвечать перед фолловерами за поступки и слова своего отца. Фанаты не понимают, что ее родитель в силу своей работы обязан выполнять определенную работу, а его наследники никак не связаны с этим. Блогер устала, что ее часто ассоциируют с пресс-секретарем президента, однако она мечтает, чтобы ее знали как Елизавету Пескову, а не дочь правой руки главы России. Она надеется, что в скором времени ситуация изменится благодаря ее личным достижениям и поступкам, которые станут полезны обществу. Также Пескова хочет создать крепкую и дружную семью, став самостоятельной личностью.

Елизавета Пескова считает, что у каждого жителя есть свое предназначение, но искать его не нужно, ведь оно со временем само найдет человека. Блогер активно ведет свой дневник, который помогает ей разбираться в чувствах, мыслях и вспоминать свои детские мечты и предпочтения. Пескова считает себя перфекционистом, поэтому достаточно упорно занимается саморазвитием.

Источник: sobesednik.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / «Аэрофлот» временно прекращает полёты из-за нехватки наркологов

14.05 / Мнение: Письмо: “Не запороть шанс на восстановление отношений”

01.07 / Маленькая хитрость с водой, о которой мало кто знает: что нужно сделать перед тем, как точить нож

15.06 / В Челябинске по подозрению в убийстве задержали силовика

19.05 / IFA Berlin 2021 отменяется из-за « неопределенности » в отношении развертывания вакцины

02.03 / Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать

30.06 / Ученые предложили метод лечения закупорки кровеносных сосудов препаратами от болезни Альцгеймера

18.10 / Мнение: “Спасение черного ястреба”

16.06 / В Северном Медведкове появится футуристичный технологический центр

03.03 / Мнение: Страна стукачей и ее российские почитатели!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика