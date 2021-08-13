 

Политологи прокомментировали акцию для участников электронного голосования

13.08.2021, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителей столицы, проголосующих на думских выборах электронно, ждет множество призов. Москвичи могут выиграть квартиры и машины, получить сертификаты в торговые, аптечные сети, кафе и рестораны.

Стимулирование явки такими методами – мировая практика, отметил политолог Олег Мазур. По его мнению, экономическая стимуляция поможет сделать активное участие граждан в выборах стандартом поведения.

Президент Центра социальных и политических исследований “Аспект” Георгий Федоров рассказал, что к поощрениям избирателей прибегают партии США. Это считается нормальной тенденцией, подчеркнул эксперт.

Каждая страна выбирает свои способы привлечения избирателей. В одних гражданам предоставляют скидки в супермаркетах, а в других предпочитают метод кнута и наказывают за неявку.

Такие санкции не очень эффективны, считают российские эксперты. Необходимо мотивировать человека на активное проявление гражданской позиции, а страх не помогает развитию демократического общества, приводит мнение Мазура “Газета.ру”.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. На дистанционное голосование записались уже более 500 тысяч жителей столицы. Прием заявок продлится до 23:59 13 сентября.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Мнение: Ужасные цифры

14.08 / Загадочный случай панического побега десятков тысяч овец в Оксфордшире

16.03 / Меган Маркл и принц Гарри стали неофициальными патронами британского фонда помощи журналистам

08.12 / Мадонна в 62 года решила набить первую татуировку в жизни

05.02 / «Зачем вам бензин, когда есть автомобили Tesla?» – Михаил Дегтярёв

22.06 / Как получить максимум пользы от лета: советы каждому знаку зодиака

31.05 / Коллеги, привет.

25.11 / Волочкова раскрыла имя молодого любовника

31.07 / В РАН рассказали о способах восстановления мозга после COVID-19 и инсульта

28.09 / “Поддерживаем оборонительную стратегию” – Военный эксперт прокомментировал реакцию США на российские учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика