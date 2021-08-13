Мнение: Письмо: “Звонил 21 раз”

Вот еще одна Ученица.

Эта все время “значимость свою хочет отрефлексировать” и рыбачит щипцами. И радует меня тем, что “не вылезает из блога”.

Ученицы, была бы моя воля, я бы вам запретила мой блог читать, одно огорчение от вас.

Кто-то хочет подписчиков больше и просмотров, а я бы сократила всех подписчиков и все просмотры, убрав бестолковых.

Разбирайте эту тоже, друзья.

evridika888

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Хочу выразить Вам большую благодарность-спасибо Вам за ваш труд. Блог читаю третий год, с переменным успехом. Вроде бы что-то начинаю понимать на тему границ и локуса, но по собственным ощущениям – косячу и косячу, не могу вовремя отрефлексировать свои сливы и свою значимость.

Мне 32 года, в разводе 5 лет, в браке жила 7 лет. После развода было сожительство (жили у меня, с моими детьми) с предложением руки и сердца, которое, как я сейчас уже понимаю, вытянула щипцами и выбила скалками – это было мое такое доказательное соревнование, что мол «я и с детьми от первого брака замуж счастливо выйти могу». После помолвки через два месяца отношения закончила прямо и честно сказав «я дальше с тобой не хочу, давай расходится» – тут вот понимаю, мой грубый косяк был, тк изменила жениху, достал тогда он меня своим присутствием, да и я его тоже точно уж, наверняка. С того момента прошло три года – за это время я всё убивалась нытьем «нугдежетымойединственный», а по факту просто промискуитетом занималась-было немало коротких горизонтальных связей (в смысле секс-онли) и много неправильной рефлексии с моим внешним локусом в отношении не только к мужчинам, но и к миру вообще. В общем в состоянии инфанты я и сейчас нахожусь, но очень хочу расти, блин, не хочу оставаться безвольной няшей.

В конце июня в соц.сетях у общих знакомых приглянулся мне парень, посмотрела на страничке, что 29 ему, из одной профессиональной сферы мы с ним, ну и лайкнула фото (сразу от красоты его одурела) да и как-то сразу забыла, что лайкнула. Через пару дней смотрю-лайкнул мою фотку тоже. Ну я ему чуть погодя написала, что-то вроде «о, боги, какой же Вы красавчик» ну и стали переписываться. Потом спустя неделю стали созваниваться по телефону – он номер попросил, а через еще пару дней уже по видео-связи стали разговаривать по несколько раз в день. Мне всё вроде бы нравилось, спонтанности, шуток, веселья много было в разговорах. Мы живем в разных городах и в процессе общения он вдруг стал говорить, что планирует приехать, я удивилась, тк думала ну, общаемся и общаемся, но инициативу его поддержала, сказала, что круто, что приедешь, обрадовалась. Потом я заболела ковидом, ну и приезд его естессно отложили из-за болезни.

Он в разговорах начал говорить, что мол «мы пара с тобой, я твой, а ты моя» – тут я с голодухи на радостях расплываться стала, ну думаю ок, подыграю, хотя рефлексировала, конечно, что ну какая мы пара-даже не виделись. Но корм этот его или крючок-слопала-пара, так пара, окей, говорю, милый. Я умудрилась щипцами вытянуть из него деньги несколько раз (честно, не ожидала, что будут вложения, но несколько раз отправлял деньги на лекарства, ну и вообще, потому, что я просила) ну болею же, позаботиться некому о бедняше..В общем сейчас рефлексирую, что вложения эти его я вытянула. От болезни оправилась пару недель назад, а разговоры наши с ним все на тему приезда так и шли. Договаривались на определенную дату, ближе к дате стал говорить, что кошка заболела, не может оставить (мне почему-то стало казаться, что дело конечно же не в кошке), становилось понятно, что будто (на самом деле не будто, а точно) сливает он меня. Я психанула, заблокировала везде, чего, думаю, время на него тратить – не хочу. Написал с другого номера что в духе «люблю, ценю, зачем вычёркиваешь меня из жизни, больно делаешь. Ну я повелась, корона стала расти «вот ведь пишет же, дескать нужна, не уходи», эйфория скакнула у меня, ну думаю ладно, попробую дальше общаться. Через пару дней снова разговор о его приезде завела уже я, договорились на такой-то день, и тут я стала понимать, что как-то контроль теряю, липнуть к нему начинаю больше (в мыслях), ну и в общем накануне приезда сама ему сказала «давай отложим, друзья приезжают».

Он стал мне писать мол «проучен, понимаю, как тебе было неприятно». Ну после этого я из вашего блога вообще перестала вылезать-читаю и читаю, пытаюсь хоть что-то понять, с ним общение продолжалось. И в итоге несколько дней назад опять договорились, что приедет в среду, во вторник накануне приезда разговариваем-выясняется, что билет не купил, ну и я ему тут что-то наподобии пики попыталась сделать (наверное, не получилось) – говорю, знаешь, как-то не складывается у нас история с твоим приездом, не приезжай, говорю, да и вообще, мне нужна пауза в общении. Пока. Блокировать не стала (по совету из вашего блога), тк нравится он мне очень, но в ждуна не хочу я превращаться. После этого полночи написывал «да как вот ты так, люблю тебя, думал, что нашёл своего человека, ответь что-нибудь»я написала «люблю тебя». Звонил 21 раз-не брала трубку, на следующий день пару раз позвонил – тоже не отвечаю. Помогите, пожалуйста, разбором письма. Где мои явные косяки, скрытые от меня зубцами псих.защит плохо понимаю. Чувствую слив, но зачем тогда все его звонки и признания.