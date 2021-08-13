Мнение: У природы нет плохой погоды?

Периодичность высказывания о глобальной природной катастрофы начало увеличиваться. СМИ зачастили репортажами на водные темы. Видать, деваться уже некуда – народ после летних наводнений по всему миру начал вопросы неприятные задавать. А что, собственно, происходит? И почему молчат ученые?

А ученые молчат по одной простой причине. Так же, как и у СМИ, у науки есть хозяева, которые приказывают ученым делать то, что положено. И так как мне пришлось поработать в науке не один год, я это знаю не по наслышке. Большинство ученых – это карманные специалисты, которым раздали должности и звания. Это не преувеличение. Эти люди никогда ничего не открывали, они лишь единожды аттестовались на кандидата наук. Если статус у человека в клане посерьезней, его продвигают на доктора. До членкора или академика добираются самые преданные.

Преданные клану. Но никак ни людям.

Вот и несут эти "ученые" чушь с броневичка. Однако на этот раз, эта чушь будет стоить жизни миллиардам. Такая плата за глупость.

Около науки суетятся всевозможные фонды, программы и прочие непонятные налогоплательщикам организационные формы. Директор одного из таких фондов, некто Алексей Кокорин говорит следующее:

Вот ссылка на саму новость о поднятии уровня мирового океана на 3-5 метров. И о угрозе затоплении Санкт-Петербурга и Архангельска, а так же всех городов по миру, которые построены на уровне моря у самих берегов.

Опять основной проблемой этот специалист объявляет людям выброс углеводородов. И связывает глобальное потепление с антропогенным фактором. Самое страшное в этом объявлении то, что в нем есть призыв "сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением"

Переведу на понятный язык: сокращать уже знакомую и наработанную углеводородную топливо-энергетическую систему в пользу альтернативных энергетических систем, еще не до конца опробированных в сложных климатических условиях. Вспоминаем зимний Техас.

Однако, антропогеный фактор является лишь ускорителем тех катаклизмов, которые грядут. А причина катастрофы – это "поведение" планеты Земля. Внутрепланетарные и космические процессы, которые происходят каждые 12000 тысяч лет. Те ученые и специалисты, которые начали включать голову, а не только свои меркантильные интересы, уже говорят об этом.

Мы сейчас находимся на пике такого цикла и этот пик придется переживать всем нам. И что-бы пережить, нам всем нужно объединяться в решении глобальной проблемы. Без объединения мы не выживем. Даже крупные группы людей, целые страны, обречены на гибель, поскольку катастрофы накроют всю планету. Без исключения.

Посмотрите, пожалуйста, этот круглый стол. Ученые и специалисты говорят правду.

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