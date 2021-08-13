Мнение: Украина поставила бронеавтомобили “Казак 5” Саудовской Аравии
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Украина поставила в Саудовскую Аравию 60 бронеавтомобилей "Казак-5" адаптированных под местный ТВД.
С большой долей вероятности, как минимум часть из этих машин будет поставляться далее хадистам в Йемен, которым необходимо восполнять систематические потери в легкой бронетехнике.
Весьма вероятно, что средняя стоимость одной машины выйдет меньше, чем у более дорогих "Ошкошей" и других западных бронеавтомобилей, которые саудиты ранее закупали для хадистских механизированных бригад.
Ждем фото и видео от хуситов.
С оказией, пара свежих видео от суровых парней в юбках.
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Источник: Colonel Cassad
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