 

Мнение: Украина поставила бронеавтомобили “Казак 5” Саудовской Аравии

13.08.2021, 20:36, Разное
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Украина поставила в Саудовскую Аравию 60 бронеавтомобилей "Казак-5" адаптированных под местный ТВД.
С большой долей вероятности, как минимум часть из этих машин будет поставляться далее хадистам в Йемен, которым необходимо восполнять систематические потери в легкой бронетехнике.
Весьма вероятно, что средняя стоимость одной машины выйдет меньше, чем у более дорогих "Ошкошей" и других западных бронеавтомобилей, которые саудиты ранее закупали для хадистских механизированных бригад.

Ждем фото и видео от хуситов.
С оказией, пара свежих видео от суровых парней в юбках.

Источник: Colonel Cassad



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