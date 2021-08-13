 

Мнение: Мировой рост смертности, исключение из исключений и наступление талибов

13.08.2021, 20:28, Разное
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1. Рост смертности в России в прошлом ковидном году оказался практически идентичен росту смертности в США (18,9% против 18,8%). До середины лета Россия весьма успешно противостояла пандемии, однако затем россияне расслабились, и всплеск смертности в последнем квартале съел все наши достижения по сравнению с американцами.

Коллега genby подбил в одну табличку доступные данные о смертности, рождаемости и естественном приросте в разных странах мира за 2019-2020 год. Ситуация, в целом, весьма плачевная (особенно с учётом того, что 2021 год, как ожидается, едва ли будет намного лучше):

https://genby.livejournal.com/938623.html

В среднем среди посчитанных 4 млрд человек, смертность выросла на 8,5%. Но что самое неприятное, на те же 8,5% упала рождаемость. Многие страны в 2020 году начали сокращаться в населении. Началась естественная убыль в Таиланде, Тайване, Кубе и в Южной Корее. Впервые миграционный прирост не смог восполнить естественную убыль в Германии. Еще один такой год, и число смертей у этих 4 миллиардов человек превысит число рождений. И земной шар будет прирастать только африканцами. Именно поэтому, еще до ковида начались движения БЛМ, разговоры о репарациях, а английские принцы стали жениться на негритянках, чтобы в будущем сойти за своих.

2. Читатель vladimir_akinin указывает на любопытную версию, почему некоторые американские атлеты, включая чемпионов, внезапно отказались выступать на олимпиаде в Токио:

https://olegmakarenko.ru/2208645.html?thread=816955781#t816955781

Злые языки говорят, что японцы положили большой японский болт на терапевтические исключения и не дали ввезти лекарства, приравненные к допингу, ни одному спортсмену. Именно этим злые языки объясняют внезапные самоотводы американских спортсменов с состязаний.

Что ж, следующая зимняя олимпиада пройдёт в Пекине, до неё осталось менее полугода. Посмотрим, возьмут ли китайцы на вооружение японский опыт.

3. Американское наследие в Афганистане рушится с ошеломляющей скоростью:

https://lenta.ru/news/2021/08/12/talib_advance/

Боевики радикального вооруженного движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продолжают наступление на правительственные силы Афганистана после того, как из страны начали уходить войска США. Боевики сообщают, что заняли второй и третий по величине города страны — Кандагар и Герат.

Талибы контролируют уже не половину, а две трети территории страны. Массово поступают сообщения, что на завоёванных территориях они устанавливают средневековые порядки.

Американцам теперь уже практически всё равно, а вот нас от Афганистана отделяет всего лишь пара стран, причём отнюдь не самых сильных в военном и политическом разрезе.

Источник: Место для дискуссий



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