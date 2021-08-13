 

РПЦ предупреждает избирателей об опасности преодоления пятипроцентного барьера бесами

13.08.2021, 20:11, Разное
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Русская православная церковь проведёт плановые проповеди на тему «Пятипроцентный барьер как защита верующих от проделок сатаны». Священники расскажут избирателям, как действующая система выборов в Госдуму не даёт бесам проникнуть в нижнюю палату парламента.

«Согласно официальной доктрине, утверждённой на пленарном заседании Священного синода РПЦ, пятипроцентный барьер является священной преградой, преодолеть которую могут лишь богоугодные партии. Подобно тому, как бесы не могут переступить порог храма, они также не могут переступить пятипроцентный барьер в Госдуму. Все эти бесы, содомиты и другие одержимые не смогут проникнуть в парламент благодаря нашему мудрому избирательному законодательству, а верующие наблюдатели на участках должны зорко следить, чтобы в пользу бесовских партий не делались вбросы», – рассказал представитель РПЦ при ЦИК протоиерей Амвросий (Столетов).

Верующим перед посещением избирательного участка рекомендуется выучить брошюру, отпечатанную на типографии РПЦ специально к выборам. Там подробно рассказывается, как правильно кропить святой водой и сжигать при помощи лампады бюллетени, отданные за «бесовские» партии, а также приведён образец заявления на оскорбление чувств верующих в случае, если в одном из округов такая партия одержит верх.

РПЦ также обсуждает формирование Корпуса стражей православной реновации для наблюдения за демократическими процессами в стране на постоянной основе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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