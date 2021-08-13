Камерон Диас объяснила, почему перестала сниматься в кино: “Я не справлялась”

Вот уже семь лет фанаты Камерон Диас с надеждой ждут хоть одну новую роль любимой актрисы в кино или сериале, но тщетно. Актриса предпочитает жить закрытой жизнью и уделять все свободное время мужу Бенджи Мэддену и их полуторагодовалой дочери Рэддикс. В новом интервью в рамках шоу Hart to Heart Камерон рассказала актеру, комику и телеведущему Кевину Харту о своей личной жизни, а заодно в очередной раз высказалась о своем уходе из кинематографа.

Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь, и при этом другие части вашей жизни становится будто менее важными. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно. Примерно в 40 лет я начала понимать, что в моей жизни было так много вещей, которых я никогда не пробовала. Я люблю сниматься в кино, мне это нравилось. Но мне хотелось больше простоты в каждом дне моей жизни.

Диас добавила, что после ухода из кино она “почувствовала себя цельной”:

Это весело, мне это нравится, я люблю играть. Я могла бы сниматься вечно. Я буквально иногда чувствую, что у меня есть безграничная энергия… Но я осознала, что съемки стали настолько огромной частью моей жизни, что я уже не справлялась… Я отдала 100% себя актерской карьере, поэтому сейчас в моей жизни просто другое время. И то, что наполняет мою жизнь сейчас, — самое интересное, что я когда-либо делала в жизни. Иметь семью, быть замужем. Это просто лучшее, что может быть. У меня нет того, что я могу дать фильму. Я не могу сниматься в фильмах, ведь вся моя энергия направлена на семью.

Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане, – заключила Камерон.

Напомним, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом Камерон Диас познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году. Однако встречаться они начали намного позже – лишь через 10 лет. Свела будущих супругов Николь Ричи, которая замужем за братом Бенджи – Джоэлем Мэдденом. 5 января 2015 года Камерон Диас и Бенджи Мэдден сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. В этом же году состоялась премьера мюзикла “Энни”, одну из главных ролей в котором исполнила Диас. С тех пор новые фильмы с ее участием не выходили.

Звезда “Ангелов Чарли” и доброго десятка романтических комедий крайне редко дает интервью, но в августе 2019 года она сделала исключение ради 25-летия американского InStyle. В откровенном интервью Камерон поделилась своими мыслями о старении и браке.

Я думаю, после сорока наступает лучшее десятилетие в жизни. Ты просто должна быть честной с самой собой и быть готовой к переменам, которые принесет анализ прошлых лет. Ты должна посмотреть на свое поведение, увидеть, что сработало, а что нет. Ты должна перестать беспокоиться по любому поводу. С тебя хватит! Тебе все равно. Мне точно все равно. И это такое облегчение. Ты также начинаешь отслеживать физические изменения в себе и понимать, что ты ничего не можешь сделать по этому поводу. Потом оглядываешься назад и думаешь: Боже, я ненавидела себя в этот момент, но посмотрите, какой молодой я была”. Или же: “Надеюсь, у меня есть в запасе следующие 40 лет, в течение которых я также буду смотреть старые снимки и поражаться”. Я знаю, что прямо сейчас я нахожусь в лучшем своем моменте и никогда не стану моложе.

30 декабря 2019 года в частной больнице Cedars Sinai Medical Center в Беверли-Хиллз у супругов родилась дочь Рэддикс. Благодаря свидетельству о рождении, которое попало в руки журналистов, стало известно, что малышкуродила суррогатная мать. В августе 2020-го актриса впервые рассказала о том, почему решила стать матерью только после 45 лет.