Мнение: Женское царство

Еще один смешной случай в Москве на выборах в ГД – округ, по которому идет Марина Литвинович (экс-жена Тёмы Лебедева, у которой от него много-много детей) против Галины Хованской из ЕР. Лично я уже так стар, что еще помню времена, когда Галина Хованская числилась отважной оппозиционеркой из “Яблока”, которая раз за разом на волне этой репутации побеждала на выборах в Мосгордуму.

Но потом Хованскую власти решили убрать прямо по Паркинсону – “возгонкой”. Ей пообещали “проблемы”, если она еще раз сунется в МГД, а в качестве отступного предложили без проблем избраться в ГД. Хованская решила не искать неприятностей и согласилась на ГосДуму – в которой, естественно, благополучно затерялась среди 450 депутатов (в Мосгордуме-то при Лужкове было всего 35 депутатов). С тех пор Хованская благополучно каждый раз избирается в ГД, с горя, правда, перешла в ЕР (возможно, это тоже было частью сделки). В 2016 году, кстати, победила по Москве Юлию Галямину, обойдя ее более чем в 2 раза по голосам (по иронии судьбы, Галямина шла как раз от Яблока).

А сейчас, поскольку на Галямину сварганили дело за “экстремизм” и дали ей условный срок, она избираться в Думу не может, и они работают тандемом с Мариной Литвинович – то есть Галямина помогает Литвинович избираться.

В мэрии, похоже, испугались прямого противостояния Хованская-Литвинович – и решили “подстелить соломки”, то есть “прорезать” оппозиционный электорат. Для этого им опять – очень кстати – подвернулся Максим Кац, который как раз по этому же округу взялся “собирать подписи” за другую свою “самовыдвиженку”, некую Настю Брюханову. Вообще в 2019 году на МГД Кац уже собирал подписи за Брюханову, и тогда задача была как бы проще (на МГД надо собрать 5 тысяч подписей, а на ГосДуму – 15 тысяч, сроки одинаковые – месяц). И вот парадокс: в 2019 5 тысяч “за Брюханову” Кац собрать “не смог”, а в 2021 за нее же 15 тысяч – “смог”. Будем считать, что тренировался эти два года, муштровал команду! (в ковид все равно делать было нечего)

На самом деле, понятно, мэрия решила принять кацевские подписи только из-за Литвинович – чтобы “оппозиционеры” разделились пополам, а Хованская на фоне их разделения спокойно бы прошла. Я уже рассказывал, как в 2019 году также “для прорезки” мэрия приняла подписи за другую кацевскую девушку – Беседину, чтобы она “разрезала” электорат “кошелька КПРФ” коммуниста и олигарха Кумина. Но тогда горе-технологи доразрезались до того, что Беседина на выборах и победила.

Повторится ли та же ошибка у них с Брюхановой?

Сильно сомневаюсь. В Фейсбуке уже несколько недель идет непрерывный “срач” между сторонниками Литвинович и сторонниками Каца (Брюхановой). Литвинович требует от Брюхановой подписать некий “договор”, чтобы перед выборами та, которая “набирает меньше голосов по опросам”, снялась бы в пользу той, у которой голосов больше. Кац возражает, аргументируя тем… что он собрал на порядок больше денег, чем Литвинович-Галямина, и, “значит”, у него поддержка больше! Типа да – у Каца неведомым образом уже за 20 млн. р., собранных у 6тыс. человек (данные самого Каца), а у двух подруг вроде как едва 2 млн. набирается.

На это Галямина горячо возражает, что, дескать, “в политике деньги не главное”, и что она в свое время тратила на свои кампании в 10 раз меньше, а занимала почетные вторые места. Спор обречен так и длиться до самых выборов.

На деле же, положив руку на сердце, в этом “женском царстве” (Литвинович, Хованская, Брюханова плюс остающаяся за скобками Галямина) – у всех трех девиц против старой волчицы Хованской нет ни одного шанса от слова “совсем”. И дело даже не в том, что против админресурса мэрии и 20 млн. – сумма “ни о чем”, не говоря уж про 2 млн.

Дело в том, что Хованская – не компрадор Кумин, который, между нами, двух слов связать не может. Хованская – из той же стаи, и она прекрасно владеет той же “оппозиционной” демагогией, в какую пытаются играть что Галямина, что Литвинович, что Кац-Брюханова; более того – Хованская из тех “зубров первой волны”, которые в свое время всю эту демагогию, весь этот “демократический” волапюк и создавали. Избирались на нем – а потом шли послушно штамповать любые инициативы еще Юрия свет Лужкова.

А кроме навязшей в зубах демагогии, у них у всех ничего и нет. Увы. Скучно, девушки.