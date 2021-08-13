 

Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев

13.08.2021, 20:04, Новости дня
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Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».

Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.

«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в РФ в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в РФ всегда свежие», – заключил он.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.



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