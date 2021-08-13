В Москве задержали оставившую младенца на скамейке женщину

Женщина, которая оставила младенца на скамейке в Москве, найдена и доставлена в полицию, информирует столичная прокуратура.

«Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что в Москве во дворе одного из домов на Ярославском шоссе нашли новорожденного ребенка. Ребенка осмотрели врачи, он полностью доношенный, без патологий и повреждений.