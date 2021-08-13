Генсек НАТО: “Талибан” не будет признан международным сообществом, если захватит Афганистан силой

Он сообщил, что сегодня союзники по НАТО обсуждали в рамках Североатлантического совета ситуацию в Афганистане, где продолжается наступление представителей движения “Талибан”.

“Мы продолжаем оценивать развитие событий и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно больше поддерживать афганское правительство и силы безопасности. Безопасность нашего персонала превыше всего. НАТО сохранит наше дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости”, – заявил Столтенберг.

Генсек сообщил, что союзники по НАТО “глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека”.

“Талибану” необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой. Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта”, – подчеркнул он.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. За неделю талибы захватили 12 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат.

Сейчас талибы находятся примерно в 130 км от столицы и крупнейшего города Афганистана Кабула. Однако неназванный американский военнослужащий сказал Reuters, что группировка может окружить Кабул за 30 дней, а в течение 90 дней захватить его. Об этом же сообщили источники газеты The Washington Post. По их данным, “Талибан” сможет захватить столицу Афганистана быстрее, чем ранее прогнозировали в Вашингтоне.

По состоянию на 13 августа “Талибан” контролирует уже 18 столиц провинций в Афганистанеиз 34-х.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины призвал украинцев немедленно покинуть Афганистан, с таким же призывом к своим гражданам выступило посольство США. Соединенные Штаты и Великобритания эвакуируют своих граждан, Дания – афганцев, которые работали в Афганистане на ее правительство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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