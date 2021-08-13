 

“Возмутительна война, которую РФ развязала на Донбассе”. Кулеба ответил Лаврову

13.08.2021, 20:00, Новости дня
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“Возмутительна война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тыс. человек. Возмутительны экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофы, которые она принесла”, – заявил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что Украина – свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал и место жительства.

Обурлива війна, яку РФ розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч людей. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які вона принесла. А Україна — це вільна країна, де люди вибирають президента, партію, телеканал, місце проживання. В цьому нічого обурливого немає. https://t.co/GgzPSQQnsT

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Зеленский в интервью каналу “Дом”, фрагмент которого был опубликован 5 августа, заявил, что без Украины на оккупированных территориях не будет цивилизации. По его словам, эти земли никогда не будут принадлежать РФ.

“Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что “наше дело правое, нам в Россию, мы русские”, большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Неважно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии”, – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

По предварительной оценке правительства, по состоянию на май 2020 года на не подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей проживало около 1,6 млн человек, сообщал в интервью LB.ua вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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