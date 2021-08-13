“Не сдается, ищет приключений”. Экс-генпрокурор Луценко показал “дракона Берни”, который пытался сжевать его очки

“Все привыкли к маленькому дракону Берни. Но он не сдается и ищет приключений”, – написал Луценко в Facebook12 августа и приложил к посту фото и видео собаки.

На видео Берни лапой сбивает с лица Луценко очки и пытается их сжевать. На фото щенок запечатлен рядом с собакой той же породы – это еще один питомец Луценко по кличке Черчилль. На другом снимке щенок с удивлением смотрит на кота Кузьмича, который явно не дружелюбно к нему расположен.

Пост 56-летнего Луценко о Берни набрал полторы тысячи лайков.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1860511587481341

Контекст:

Юрий Луценко родился 14 декабря 1964 года в Ровно в семье первого секретаря Ровенского обкома КПСС и ветеринарного врача. Окончил Львовский политехнический институт по специальности инженер электронной техники.

В первой половине 1990-х Луценко занялся политикой, был помощником тогдашнего премьер-министра Валерия Пустовойтенко и нардепа Александра Мороза. В 2002-м впервые избрался в парламент, всего был нардепом трех созывов Верховной Рады.

Луценко возглавлял Министерство внутренних дел Украины в 2005–2006 годах, был генеральным прокурором с 2016-го по 2019-й.

Во время президентства Виктора Януковича был осужден на четыре года тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в превышении служебных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. В 2012 году Европейский суд по правам человека признал арест Луценко незаконным и политически мотивированным. В 2013-м политика освободили, а в 2014-м приговор ему был отменен.

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