Учёные обнаружили неожиданное последствие коронавируса для симпатической системы

Ученые из Аппалачского государственного университета в Северной Каролине обнаружили неожиданное последствие коронавируса. По словам исследователей, оно касается симпатической системы человека.

В исследовании принимали участие 16 человек от 21 до 22 лет, которые имели положительные тесты на ковид и симптомы недуга от 3 до 8 недель назад. Все они перенесли заболевание в легкой форме без нахождения в стационаре. В контрольной группе были добровольцы, которые не болели коронавирусом. В ходе исследования выяснилось, что у участников первой группы активность симпатических нервов в состоянии покоя была выше, то есть, их организмы постоянно находились в возбужденном состоянии. Также после подъема с кровати у таких людей резко учащалось сердцебиение, чего не наблюдалось в контрольной группе.

Переболевшие коронавирусом молодые люди были меньше восприимчивы к боли, а также холоду. Последний результат удивил ученых, ведь у не болевших ковидом испытуемых при контакте с ледяной водой повышалось артериальное давление, а нервно-мышечная реакция оказывалась бурной.

Источник: life.ru