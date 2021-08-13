 

Учёные обнаружили неожиданное последствие коронавируса для симпатической системы

13.08.2021, 19:56, Разное
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Ученые из Аппалачского государственного университета в Северной Каролине обнаружили неожиданное последствие коронавируса. По словам исследователей, оно касается симпатической системы человека.
В исследовании принимали участие 16 человек от 21 до 22 лет, которые имели положительные тесты на ковид и симптомы недуга от 3 до 8 недель назад. Все они перенесли заболевание в легкой форме без нахождения в стационаре. В контрольной группе были добровольцы, которые не болели коронавирусом. В ходе исследования выяснилось, что у участников первой группы активность симпатических нервов в состоянии покоя была выше, то есть, их организмы постоянно находились в возбужденном состоянии. Также после подъема с кровати у таких людей резко учащалось сердцебиение, чего не наблюдалось в контрольной группе.

Переболевшие коронавирусом молодые люди были меньше восприимчивы к боли, а также холоду. Последний результат удивил ученых, ведь у не болевших ковидом испытуемых при контакте с ледяной водой повышалось артериальное давление, а нервно-мышечная реакция оказывалась бурной.

Источник: life.ru



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