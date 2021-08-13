Солист группы «На-На» Политов рассказал о роли Бари Алибасова в браке Пугачевой и Киркорова

Солист группы «На-На» Владимир Политов вспомнил о роли Бари Алибасова в браке Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Встреча артистов произошла во времена пика популярности коллектива.

По словам Политова, идея свести Киркорова с Пугачевой принадлежит именно Алибасову. Звезды встретились в ходе празднования дня рождения солиста «На-На» в ресторане «Каретный ряд». Помимо указанных знаменитостей, на вечеринке присутствовал и журналист Артур Гаспарян, а Примадонна тогда еще состояла в браке в Сергеем Челобановым. По словам Политова, их брак «трещал по швам», поэтому продюсеру группы пришла мысль о новом романе коллеги. Алибасов предложил Пугачевой: «А давай вас с Киркоровым поженим». Гаспарян поддержал эту идею, а события сложились таким образом, что за романом последовала и свадьба.

Супругам, как известно, не удалось сохранить брак, после чего Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина, а Киркоров так и не женился. Бывшие возлюбленные в настоящее время мало общаются, не поздравляют другу друга с праздниками и редко встречаются на мероприятиях, в связи с чем среди фанатов появились предположения об их ссоре либо конфликте. Сами звезды предпочитают не комментировать подобные слухи.

Источник: lisa.ru