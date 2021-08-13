На Украине нашли “пиратский” способ остановить “Северный поток”

Власти Украины уже несколько лет безуспешно пытаются остановить строительство газопровода “Северный поток-2”. Они раз за разом призывают западные страны действовать сообща против энергетического проекта. Однако, на сей раз в Верховной раде нашли более оригинальный и, однозначно, “пиратский” способ остановить “Северный поток”.

Оппозиционный парламентарий Олег Волошин заявил, что реальным вариантом является полное прекращение международных отношений Срединных Штатов и Германии. По мнению депутата украинского политика, ссора между американцами и немцами приведет к тому, что Белый дом введет санкции против компаний из ФРГ.

Депутат назвал вмешательство Штатов в дела других государств пиратством. Меж тем, он полагает, что именно этот сценарий наиболее подходящий для остановки строительства “Северного потока-2”.

Волошин подчеркнул, санкции против немецких компаний тоже не затрагивают американские интересы. Однако, по мнению депутата, подобные действия Вашингтона могли повлиять на международные отношения в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Россия “накажет” Украину после запуска газопровода “Северный поток–2”. Об этом заявил обозреватель Джон Рюль. По мнению эксперта, Европа окажется в зависимости от российского газа.