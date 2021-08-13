Здание бассейна в Хорошево-Мневниках отремонтируют

В Москве строят очень много спортивных объектов, но при этом не забывают о ремонте старых. Лишь с начала 2021 года было согласовано 30 проектов капитального ремонта и завершения строительства объектов Москомспорта.

Так, скоро приведут в порядок здание бассейна в районе Хорошево-Мневники (улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3, строение 2). Оно было построено в 2006 году для ГБУ “ФСО “Хоккей Москвы” Москомспорта.

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, здесь проведут отделочные и ремонтных работы. Фасад здания облицуют терракотовыми панелями, обновят входную группу и центральный вход, а также заменят покрытие пандуса на антискользящее.

Обновят и оборудование водоподготовки бассейна: водомерный узел со счетчиком, насосное и теплообменное оборудование, а также запорная и регулирующая арматура. Модернизация коснется и системы электроснабжения, вентиляционного оборудования для бассейна, административных и технических помещений, раздевалок, душевых, санузлов, теплового пункта.

Говоря о развитии Хорошево-Мневников, стоит отметить, что в здесь по программе “Мой район” благоустроены бульвар Генерала Карбышева, скверы “Народным ополченцам”, на проспекте Маршала Жукова и улице Березина, открыты станции Московского центрального кольца Хорошево и Зорге, центр госуслуг “Мой документы”.

Также в этом районе построили две школы на 250 и 700 мест, новый корпус для школы № 1517, а еще – детский сад на 350 мест. Кроме того, в Хорошево-Мневниках запущен тоннель Северо-Западной хорды, установлено 17 новых остановок транспорта. Здесь же продолжается благоустройство дворов и строительство социальных объектов.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве детского сада в форме сердца в Хорошево-Мневниках. Дошкольное учреждение рассчитано на 225 мест. Здание будет трехэтажным, его общая площадь составит почти три тысячи квадратных метров. Внутри обустроят музыкальный и спортивные залы, групповые комнаты и кружковые помещения. Прилегающую территорию благоустроят, организуют места для прогулок.