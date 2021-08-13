Мнение: Вакцинаторы оскотинели! Почему нельзя употреблять алкоголь после вакцинации?

Вакцинаторы начали угрожать матери умершего в муках 24-летнего следователя Харчева в Ивановской области

Как это по-скотски, угрожать убитой горем матери! Скорее всего,она сына все же любила!

ПыСы: Я отслеживаю все смерти после вакцинации и анализирую симптомы. Мне кажется, у Харчева произошло растворение лизосомной оболочки наночастиц оксида графена и токсическое поражение ими головного мозга, включая разговорный и дыхательный центры, из-за чего он не мог говорить , только стонал и у него был диагностирован ОТЕК ЛЕГКИХ при отсутствии какой-либо инфекции. Подозреваю, что это произошло вследствие употребления им алкоголя, и скорее всего, после парной!

Вот отчего после вакцинации нельзя употреблять алкоголь в течение трех дней! Чтобы не раскупорился оксид графена! Баньку тоже надо было запретить будущим рабам Нового мирового порядка!

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