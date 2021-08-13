Мнение: Критерии патриотизма

Прекрасная история. Практически из Европы.

К олимпийскому чемпиону Беленюку в центре Киева подошли украинские патриоты и заявили "Черная обезьяна, вали домой в Африку".

Жан Беленюк думая, что он украинец заступился за украинскую легкоатлетку, обнявшую российскую.

ПОТОМ ЗА НИМ ПРИШЛИ.

Сказали, чтоб ехал в свою Эфиопию.

И стал Жан задумываться.

1. Украинец ли он?

2. Безопасно ли на Украине?

3. Украина точно Европа?

ЖАНУ ИНТЕРЕСНО.

(с) Максим Равреба

Жалеть Беленюка конечно не стоит, так как он состоит в партии Зеленского, которая открыто поддерживает институциализацию нацизма на Украине.

Тут он просто столкнулся с последствиями своей же деятельности.

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