Мнение: Критерии патриотизма
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Прекрасная история. Практически из Европы.
К олимпийскому чемпиону Беленюку в центре Киева подошли украинские патриоты и заявили "Черная обезьяна, вали домой в Африку".
Жан Беленюк думая, что он украинец заступился за украинскую легкоатлетку, обнявшую российскую.
ПОТОМ ЗА НИМ ПРИШЛИ.
Сказали, чтоб ехал в свою Эфиопию.
И стал Жан задумываться.
1. Украинец ли он?
2. Безопасно ли на Украине?
3. Украина точно Европа?
ЖАНУ ИНТЕРЕСНО.
(с) Максим Равреба
Жалеть Беленюка конечно не стоит, так как он состоит в партии Зеленского, которая открыто поддерживает институциализацию нацизма на Украине.
Тут он просто столкнулся с последствиями своей же деятельности.
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Источник: Colonel Cassad
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