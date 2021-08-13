Мнение: Афганистан. Август

Ближневосточное агентство Норс сообщило: Талибану удалось взять в плен лидера сопротивления Герата Исмаила Хана, а также заместителя министра внутренних дел генерала Абдурахмана Рахмана, губернатора Герата Абдусабура Кани, главу разведки Герата Хасиба Седдики и нескольких других высокопоставленных чиновников, которые хотели бежать на двух вертолетах с окраин Герата.

Исмаил Хан заявил о присоединении к Талибану. Талибан захватил в Герате вертолеты правительственных сил, при этом пилоты согласились перейти на сторону движения. По всей видимости, запрос Кабула о предоставлении ему российских вертолетов теряет смысл: с тем же успехом их можно сразу передать Талибану.

Власти провинции Гардез в Афганистане приняли решение о сдаче Талибану. Утром представитель Талибана заявил о взятии под контроль центров еще двух провинций: Гор и Заболь.

Талибы находятся уже в 40-50 км от Кабула. Такими темпами они могут уже в августе окончательно зафиксировать свою победу.

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