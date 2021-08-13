Мнение: Экзамены – это угнетение, самый популярный мультик и уроки по финграмотности

1. У наших доморощенных противников ЕГЭ появился новый моральный ориентир и сияющий образец: в американском штате Орегон не только исполнили самые смелые мечты антиегэшников, но пошли ещё дальше, поставив школьные экзамены по самым базовым предметам вне закона. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет про очередное американское достижение в борьбе с расовым угнетением:

https://a-nikolov.livejournal.com/531242.html

От учащихся старших школ (high schools, аналог наших старших классов средней школы) штата Орегон отныне не будут требовать, чтобы они демонстрировали в тесте перед выпуском определенный уровень навыков в чтении, письме и математике. А ежели кто попробует с такими нелепыми требованиями выступить, тот будет наказан по всей строгости закона.

Достичь этого важного этапа в развитии народного образования местным энтузиастам удалось путём напряжённой и слаженной работы разных слоёв общества. Сначала прогрессивная общественная организация «Фонд за лучший Орегон» добилась того, что в сенат штата был внесён соответствующий законопроект, который — внимание! здесь цитата, в которой каждое слово драгоценно — «отражает те подлинные ценности, которые необходимы каждому учащемуся, чтобы добиться преуспевания в XXI веке». Ключевое слово здесь, разумеется — «подлинные». А ценности ложные — то есть бессмысленные умения читать, писать да считать, которые навязывались школьникам ретроградами из древнего века XX, а то как бы и не из XIX — не отражает.

Законодатели штата (где, что интересно, доминируют демократы) предложенный проект прочли, обрадовались, что есть возможность нанести новый мощный удар по всем формам дискриминации, и радостно за него проголосовали. После чего губернатор Кейт Браун (по забавному совпадению, тоже демократка) этот текст подписала, превратив таким образом в закон.

Так что в ближайшие пять лет никакие мерзкие консерваторы от образования не смогут требовать от выпускников школ Орегона, чтобы они умели внятно говорить, относительно грамотно писать и совершать простые арифметические действия без помощи калькулятора.

Чтобы ни у кого не было сомнений на тему того, с какой целью принят столь выдающийся закон, пиарщик губернатора (или губернаторки?) Браун любезно объяснил, что от него очень выиграют живущие в штате Орегон — и тут я, пожалуй, приведу список всех выигрывающих в оригинале, насколько он великолепен — “Black, Latino, Latinx, Indigenous, Asian, Pacific Islander, Tribal, and students of color.” [Чёрные, латиносы, гендерно-нейтральные латиносы, коренные, азиаты, тихоокеанские островитяне, племенные и цветные.]

В общем, надо так понимать, проиграют только белые — раз все остальные выиграют.

В этом месте уже собрался было написать сакраментальную фразу «Комментарии не требуются» — но перечитал список еще раз и обратил внимание на присутствие в нем «азиатов». Что, конечно, очень забавно.

Сегодня в Америке именно они стандартно возглавляют списки лучших учеников в своих школах (чаще всего это бывают китайцы, реже — индийцы, тайцы, японцы и прочие). Насколько велик будет выигрыш от этой реформы для трудолюбивых «азиатов», которые отныне лишатся своего законного преимущества по результатам тестов перед представителями некоторых других национальностей, более преуспевающих на уроках и после них в освоении рэпа — вопрос спорный.

Кстати, среди лидеров своих классов по успеваемости ещё часто бывают американские русские (понимая под этим определением детей любых эмигрантов из СССР и России, конечно), особенно в математике — но интересы этих, ввиду их принадлежности к поганой белой расе, никто защищать и не собирался.

2. Угадайте, какой мультсериал в очередной раз признали самым популярным в категории для маленьких детей?

https://lenta.ru/news/2021/08/12/mashatop/

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером списка мультимедийного контента Parrot Analytics. Об этом сообщается в пресс-релизе студии Animaccord, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Международное исследовательское агентство составило рейтинг самых популярных детских передач для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Результаты изысканий показали, что в течение последних двух месяцев «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные программы, как «Свинка Пеппа», «Улица Сезам» и «Щенячий патруль».

Отмечается, что в основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, представленных на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 60 дней.

Многие считают, что «Маша и Медведь» – вовсе не то, чем нам следует гордиться: мол, гиперактивная проказница Маша – плохой пример, который учит детей не слушаться и всячески издеваться над взрослыми.

Однако, по слухам, создатели мультсериала учли критику, и в последних сезонах сделали Машу несколько более сознательной и нравоучительной. Как бы эти изменения не сказались негативным образом на её популярности…

3. К нам с вами в очередной раз прислушались. Финансовую грамотность добавят в школьную программу с 2022 года, а пока уроки по ней тестируют онлайн:

https://t.me/edtexno/134

В программу первых-девятых классов школы будут включены уроки финансовой грамотности. Новые ФГОС были разработаны при участии Банка России. Для начальной школы уроки будут интегрированы в занятия по окружающему миру и математике, для средней – по обществознанию, математике и географии.

Обучение по новым стандартам в первых и пятых классах начнётся с 1 сентября 2022 года. Но по согласованию с родителями уроки финансовой грамотности могут быть включены в программу уже с сентября. Онлайн-школы не стали терять время, ведь на новые занятия совсем скоро появится спрос.

Свой курс по финансовой грамотности для начальной школы (второй-четвёртый классы) уже запустила платформа “Учи.ру”. Пока в программу входят 13 уроков, где школьникам рассказывают про семейный бюджет, планирование расходов, финансовую безопасность и т.д. Согласно информации со страницы курса, каждую неделю будут добавляться новые темы.

“Яндекс.Учебник” выбрал другую стратегию. На сайте упоминается, что в курс по математике для второго класса интегрированы основы финграмотности. О создании отдельного продукта ничего не известно. Другие платформы пока не успели заскочить в нишу. У “ЯКласса” есть курс по основам финансовой грамотности только для 7-11 класса, но для более младшего возраста аналогичных продуктов нет.

К сожалению, скачать учебники вот так просто нельзя, нужно сначала получить специальный код от школьного учителя. Из-за этого я не могу проверить всё лично, что меня весьма фрустрирует.

Кто-нибудь уже успел ознакомиться с этими уроками? Чему конкретно в плане финансовой грамотности там учат детей?