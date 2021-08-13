Певицу МакSим выписали из больницы после нескольких недель, проведенных в коме

9 августа МакSим вышла из медикаментозного сна и опубликовала на своей странице в Instagram первый пост. В нем 38-летняя певица подробно рассказала о своем самочувствии.

Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью, – писала она.

Желание певицы вскоре сбылось: сегодня артистка была выписана из больницы, где она провела два месяца. Сообщается, что МакSим сама хотела поскорее вернуться домой, где ее ждут дочери – 12-летняя Саша и шестилетняя Маша.

МакSим

Напомним, певица МакSим почти два месяца провела в искусственной коме (и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких) из-за пневмонии. Все началось в середине июня, когда она почувствовала недомогание во время гастролей. 15 июня она написала в Instagram, что тест на коронавирус оказался отрицательный, но на сцену она вышла уже “с температурой 39”, после чего ее самочувствие стало ухудшаться и на тот момент “поражение легких было 40 процентов”. Ближайшие концерты она отменила, после чего ее состояние усугубилось и ее ввели в медикаментозный сон.

Чуть больше двух лет назад с певицей случился другой инцидент: в апреле 2019 года она попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Восстановление заняло много месяцев. После аварии певица объявила, что завершает музыкальную карьеру, однако в конце марта 2020-го представила песню “Спасибо” и клип к ней.

МакSим с дочерьми