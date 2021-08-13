В ЕР поддержали идею модернизации школ во время капремонта

Капремонт школ должен включать в себя не просто приведение зданий в порядок, но и проведение модернизации учреждений, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Учителя, родители школьников говорят об одном – в рамках этой программы важно не просто переложить кровлю, обновить потолки и стены, но не менее важно создать и новую образовательную среду: оснастить школы новой мебелью, благоустроить территории оснастить профильные классы современным оборудованием, посмотреть, что у нас с медицинскими кабинетами, пищеблоками. Отдельный вопрос – выполнение требований антитеррористической безопасности», – цитирует Турчака сайт ЕР.

Чтобы школы не теряли время на подготовку проектно-сметной документации (ПСД), депутаты от «Единой России» договорились с Минстроем и Минпросвещения об упрощенной схеме при подготовке ПСД, добавил он.

За каждой ремонтируемой школой закрепят депутатов от «Единой России» регионального или местного уровня, а во всех субъектах страны создадут мониторинговые группы, в которые обязательно войдут общественники, родители и ученики. Они же будут участвовать в приемке учреждений. Проконтролировать строгое целевое расходование средств на программу депутатов фракции попросил и министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом следует предусмотреть возможность расширения программы капремонта школ считает сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Нужно дать возможность стать ее участниками тем учебным заведениям, которые с течением времени будут попадать под требования капремонта.

«В программу нужно включить оснащение школ современными информационными технологиями, замену сетей, модернизацию спортивной инфраструктуры, пищеблоков, школьных столовых. Капитальный ремонт – это не просто укладка пола, замена стен или потолка. Это создание новой, отвечающей всем требованиям современной образовательной среды. Мы очень хотим, чтобы школьник, оказавшись в такой среде, получил максимальное количество возможностей, смог раскрыть свой потенциал», – сообщила Шмелева.

Чтобы при строительстве зданий учитывались все потребности как сотрудников школ, так и учащихся, разработкой проекта и ремонтными работами должна занимать одна организация. Этот вопрос следует проработать с Минстроем, считает губернатор Московской области, член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев.

«Часто происходит так – и регионы об этом знают, что выигрывает проектная организация, которая не особо изучает кровлю или фундамент. Потом застройщик, который выигрывает на конкурсе, не может толком отремонтировать. Получается, что школа [оказывается] у разбитого корыта», – сказал Воробьев.

Предложения фракции «Единая Россия» будут учтены при формировании бюджета и распределении финансирования на программу капремонта школ, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Буквально на следующей неделе правительство приступит к детальному обсуждению. Поэтому ваши предложения, которые вы считаете важными и нужными для реализации в рамках этой программы, очень ждем», – сказала Голикова

Турчак поддержал инициативу координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы (фракция «Единой России») Алены Аршиновой о разработке программы капремонта детсадов.

«В Чувашии в этом году мы начали ремонтировать в том числе и детские сады. Наши педагоги, воспитатели зачастую поддерживают сады за счет своих трудовых ресурсов, делают руками все. И если мы дойдем до капремонта, то педагоги, воспитатели будут благодарны», – сказала она.

«Вместе с правительством будем изыскивать резервы», – ответил секретарь генсовета партии.

Отдельно участники дискуссии обсудили вопрос занятости выпускников, над решением которого сейчас работает фракция «Единой России» и правительство. Речь идет, в том числе, о создании программ вовлечения молодежи в занятость и системы обучения, которая станет ответом на запросы рынка труда. Турчак предложил стимулировать работодателей для трудоустройства молодых специалистов.

Помимо этого, необходима гибкая система «заказов» на специальности в сфере профобразования, отметил врио губернатора Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко. Инициатива войдет в народную программу «Единой России», поодчеркнул Турчак, ее поддержали также в правительстве.

«Мы решили поработать над темой введения нового уровня образования в РФ для рабочих профессий, которое будет называться «профессионалитет». Оно будет двухгодичной гибкой формой обучения, позволяющей быть востребованными у тех работодателей, которые сделали заказ на их обучение этой профессии», – сообщила Голикова.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.