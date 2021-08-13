 

Эксперт: Массовой русофобии в Киргизии быть не может

13.08.2021, 19:10, Новости дня
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Влияние русской культуры и языка в республике невозможно переоценить. Скажем, в госструктурах, даже в сельских советах документооборот до сих пор ведется на русском языке. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД президент Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев, комментируя серию русофобских скандалов в республике.

Президент Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев считает недопустимым инцидент в торговом центре Бишкека, где напали на русскоязычную продавщицу, а также случай 9-летнего мальчика, которого унижали в летнем лагере в Киргизии из-за его православного вероисповедания.

«Мы должны искоренять такие случаи. Должна вестись соответствующая работа государственными органами, прессой», – убежден президент конгресса. Кожоев напомнил, что мужчина, конфликтовавший с работницей ТЦ, уже взят под стражу. При этом выяснилось, что в момент скандала он находился в нетрезвом состоянии. «Я не исключаю, что глубинной причиной его агрессии мог быть, например, конфликт, возникший у него на работе. Например, возможно, он был на заработках в РФ и остался недоволен поведением работодателя».

По мнению главы конгресса, подобные скандалы – единичные случаи, они не отражают общую ситуацию. Кожоев напомнил, что среди бывших советских республик именно Киргизия остается «самой русскоговорящей страной», в ее Конституции закреплен официальный статус русского языка.

«Около 90% населения говорят и понимают по-русски. В госструктурах, даже в сельских советах документооборот до сих пор ведется на русском. Приезжающие к нам туристы, гости говорят, что как будто попали на окраину России, потому что все вокруг говорят на русском. Ни о какой массовой русофобии и речи быть не может», – заверил собеседник.

Кожоев напомнил, что РФ и Киргизия «веками жили вместе». «Мы культурно и исторически связаны друг с другом. Для нас русский язык – язык межнационального общения, – причем не только в крупных городах, но и в удаленных аулах. Даже живущие в горах чабаны тоже говорят на русском», – подчеркнул он.

«Многие киргизы стали знаменитыми благодаря русскому языку. Великий писатель Чингиз Айтматов известен всему миру как русский писатель. Он сочинял все свои произведения на русском, и только потом они переводились на киргизский. Бывает, что я сам общаюсь на рынке на киргизском языке, а меня не понимают и отвечают на русском. Это говорит о том, насколько у нас популярна русская речь», – подчеркнул Кожоев. 

Президент конгресса уверен, что в раздувании бытовых скандалов на межнациональной почве заинтересованы какие-то политические силы: «Они хотели бы разыграть свою национальную карту, но им вряд ли удастся внести вражду в отношения наших народов. Не случайно, наши прадеды бок о бок боролись против фашизма, нацизма», – подытожил глава конгресса.

Напомним, в начале августа в Бишкеке в торгово-развлекательном центре мужчина бросил калькулятором в сотрудницу, заговорившую с ним на русском языке. Видеозапись инцидента вызвала широкий резонанс в блогосфере. В пятницу УВД Октябрьского района Бишкека сообщила, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Он задержан.

В июне в Киргизии произошел аналогичный инцидент, когда в одном из летних лагерей во время спортивных сборов сверстники избили 9-летнего мальчика. По версии родителей мальчика, причиной избиения стала межрелигиозная рознь. История вызвала широкий резонанс. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял расследование под личный контроль. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что готовы помочь с переездом в Россию семье мальчика, если такое решение будет принято. Об этом сообщил представитель Московского патриархата Владимир Легойда.



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