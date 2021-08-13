Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он “категорически отверг обвинения”

Издание The Sun отмечает, что ранее Шоберг не могла обратиться в суд с иском, так как после случившегося прошло слишком много времени. Но сейчас, когда в американское законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, у женщины есть возможность призвать герцога Йоркского к ответственности за случившееся.

Речь идет о законе, который в июне 2021 года принял Сенат штата Нью-Йорк, говорится в статье, – в случае его подписания люди, которые, хранили молчание о когда-то пережитом насилии после достижения ими 18 лет, смогут использовать гражданские суды для поиска справедливости. У них будет год с момента вступления закона в силу для подачи судебных исков.

Вероятно, отмечают авторы публикации, что ситуация, о которой говорит Шоберг, произошла на глазах у Вирджинии Джуффре, которая в августе обратилась в суд с иском против герцога Йоркского – на момент изнасилования ей было 17 лет.

Редакция таблоида The Sun вязалась с герцогом Йоркским для того, чтобы получить комментарий, но он “категорически отверг обвинения”.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене. В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене, а 10 августа 2021 года СМИ сообщили, что Джуффре будет судиться с герцогом Йоркским.

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