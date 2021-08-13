 

Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он “категорически отверг обвинения”

13.08.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Издание The Sun отмечает, что ранее Шоберг не могла обратиться в суд с иском, так как после случившегося прошло слишком много времени. Но сейчас, когда в американское законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, у женщины есть возможность призвать герцога Йоркского к ответственности за случившееся.

Речь идет о законе, который в июне 2021 года принял Сенат штата Нью-Йорк, говорится в статье, – в случае его подписания люди, которые, хранили молчание о когда-то пережитом насилии после достижения ими 18 лет, смогут использовать гражданские суды для поиска справедливости. У них будет год с момента вступления закона в силу для подачи судебных исков.

Вероятно, отмечают авторы публикации, что ситуация, о которой говорит Шоберг, произошла на глазах у Вирджинии Джуффре, которая в августе обратилась в суд с иском против герцога Йоркского – на момент изнасилования ей было 17 лет.

Редакция таблоида The Sun вязалась с герцогом Йоркским для того, чтобы получить комментарий, но он “категорически отверг обвинения”.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене. В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене, а 10 августа 2021 года СМИ сообщили, что Джуффре будет судиться с герцогом Йоркским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа

12.09 / Соловьев оценил ответ Берлина на запрос РФ по Навальному

25.06 / Верховный Суд отказал Семочко в восстановлении в должности замглавы Службы внешней разведки

13.05 / Гинцбург рассказал об изучении эффективности «Спутника V» против индийского штамма

29.08 / «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

08.08 / Российские сенаторы прибыли в Минск

29.12 / NI – противник вряд ли сможет ответить после удара российского «Шквала»

24.06 / Nord Stream 2 AG заявилась на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода

25.01 / Путин распорядился утвердить программу консервации памятников истории и культуры

25.06 / Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика