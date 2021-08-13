Береза: Между Азербайджаном и РФ нарастает скандал, от которого сильно воняет российской спецоперацией, запущенной перед выборами в Госдуму РФ

Между Азербайджаном и РФ нарастает скандал, от которого очень сильно воняет российской спецоперацией, запущенной перед выборами в Госдуму РФ. Начиналось все так – Жириновский грозно заявил, что в Азербайджане сегодня царит диктатура, а саму территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ответ на это бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияр Вахабзаде записал видео, в котором назвал Жириновского жирной свиньей, старым ослом и пообещал, что отправит ему намордник, который пора надеть на кремлевского клоуна из ЛДПР. А потом еще и всех русских назвал свиньями.

И тут все российские пропагандоны, вместе с Соловьевым и Толстым, как с цепи сорвались. Такое ощущение, что они ждали этих слов и готовились к ним. Самое смешное, что никто из них не спорит, что Жириновский старый осел и жирная свинья, но за русский народ обиделись.

Жириновский требует, чтобы Вахабзаде отдали под суд, и даже говорит о том, что он направил какое-то письмо руководству Азербайджана. Соловьев истерит на тему, что русских обижают, а Баку не реагирует. Толстой вопит о том, что все, кто оскорбил русских, будет лишен права въезда в РФ. Он бы еще кота сосиской попытался пугать.

Но все это напоминает скоординированные действия кремлядей накануне выборов. Им сейчас необходимо консолидировать свой электорат, который за путинскую “Единую Россию” голосовать не хочет. Поэтому начали разыгрывать классическую карту болтовни о русофобии и защите русских. Я не знаю, сам ли додумался экс-посол сказать о русских, попросили его или ему кто-то “добрый” подсказал, что говорить, но Кремль ответил на это подготовленным шоу. А учитывая нестабильную ситуацию на границе Азербайджана с Арменией и то, что там дислоцируются российские войска, в Баку серьезно воспринимают угрозу со стороны РФ и опасается, чтобы шоу на ТВ не переросли в военные провокации на границе. А РФ на такое способна.

В этой истории “прекрасно” все. И то, что украинофоб Жириновский, который ранее оскорблял украинцев, визжит, как свинья, о том, что русских обидели. И что махровый антисемит Толстой пытается говорить о каком-то уважении. И то, как Соловьев безбожно врет о любви ко всему русскому, но сам предпочитает жить в Италии на озере Комо, а не в РФ. В общем, ярмарка лицемерия и низости от толпы биомусора. Но самое интересное, что на этой волне в РФ федеральные СМИ начали обвинять Казахстан и Кыргызстан в притеснениях русских. Знаете, в чем заключается это притеснение? В том, что казахи и киргизы хотят, чтоб с ними в магазинах говорили на их языках. Это очень обидело российских пропагандонов и депутатов. Как и то, что в Украине такая же ситуация. Но я не понимаю, почему им кажется нормальным, что люди живут в стране и не знают языка? Видимо, это особенность российского менталитета. Но обычно такая позиция свойственна лишь оккупанту или чужаку.

Но вернемся к Азербайджану. Комментируя ситуацию, Жириновский продолжает нести абсолютную чушь, как тупой осел. Он сказал: “Они наших послов убивали. В Тегеране и в Анкаре”. Видимо, в РФ решили, что пора появиться в информационном пространстве азербандеровцам. Я этому не удивлен. Кремль везде работает по одним и тем же лекалам. Поэтому я и воспринимаю всю эту историю не как случайность, а как реализацию российской информационной спецоперации, подобные которой видел в Украине. Хотя и согласен с тем, что Жириновский тупой осел и жирная свинья. Кстати, как и махровый антисемит Толстой. А Соловьев банальный циничный мерзавец, говорящий что угодно по приказу из Кремля.

И вывод тут один. Всем странам пора осознать, что РФ – это враждебное государство по отношению ко всем. И к соседям тоже. Если есть сомнения, то можно посмотреть на ситуацию с Украиной, которая хорошо показывает, что пока РФ существует, то военная угроза существует для всех. И исчезнет она после того, как развалится РФ. А еще говорящим головам Кремля пора уяснить, что чем громче звучат их оскорбления и угрозы, тем сильнее нелюбовь к РФ и к ним. Сеющий ветер пожинает бурю. И чем раньше буря перемен снесет с мировой карты РФ – тем лучше будет всем нам. Те же, кто сомневается в предсказуемой гибели РФ, пусть вспомнят СССР. Кто верил 1 января 1991 года, что уже 31 декабря 1991 года СССР сдохнет? Почти никто. Но совок сдох. С РФ будет так же. Я в это не просто верю. Я это знаю!

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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